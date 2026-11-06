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На севере Свердловской области осложнилась дорожная обстановка из-за мокрого снега

Дороги и транспортНовости
Областная газета

Интенсивные осадки наблюдаются вблизи Серова

Снег
Осадки могут осложнить водителям видимость на дороге. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

В северных районах Свердловской области наблюдается осложнение дорожной обстановки из-за погоды. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Экипажи ДПС фиксируют мокрый снег и нулевые отметки температуры на 334-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». В таких условиях возможно образование гололедицы, а интенсивные осадки могут осложнить водителям видимость на дороге.

В течение дня температура продолжит понижаться на всей территории региона, поэтому инспекторы призывают водителей выбирать безопасный стиль вождения. Пешеходам необходимо убеждаться в безопасности перехода, особенно вблизи остановок и на нерегулируемых участках. В условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

В связи с ухудшением погоды экипажи ДПС усилили надзор за безопасностью дорожного движения и взаимодействуют с дорожными службами, контролируя обстановку на маршрутах.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловская Госавтоинспекция проверяет безопасность пассажирского транспорта.

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