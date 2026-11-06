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«Метет со страшной силой»: в Екатеринбурге началась снежная буря

Новости
Анастасия Яковлева

На улицах идет сильный снег, поднялся ветер

снежная буря
На улице – снег и сильный ветер. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В Екатеринбурге резко ухудшилась погода. На улице идет град и снег, гремит гром, поднялся сильный ветер.

«Погода испортилась очень неожиданно. Рада, что вовремя смогла укрыться в здании. Порывы ветра жуткие, даже окна как будто бы дрожат. Снег метет со страшной силой, а еще, что очень неожиданно, сверкает молния и гремит гром», – поделилась читательница «ОГ» Екатерина.

В Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе предупреждали, что днем 6 ноября в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильный снег и порывы ветра до 27 м/с.

Снег
На улице – снег и сильный ветер. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Как рассказали в Уральском Гидрометцентре, через Екатеринбург сейчас проходит холодный участок активного атмосферного фронта. Центр циклона расположен в районе Красноуфимска и будет подниматься вдоль гор на север области, распространяя снегопады и метели.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на севере Свердловской области осложнилась дорожная обстановка из-за мокрого снега.

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