Свердловская область на карте лучших маршрутов России: четыре проекта региона получили награды

Туристические проекты Среднего Урала ярко заявили о себе на всероссийском уровне: сразу четыре региональных маршрута отмечены наградами в финале премии «Маршрут года — 2026». Торжественное награждение состоялось в Нижнем Новгороде, где из 257 проектов, представленных 41 регионом России и Беларуси, эксперты выбрали лучшие туристические практики. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Высшего признания добился маршрут «Бажовское путешествие» — он стал победителем в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут». Сейчас продукт готовят к присвоению статуса национального. Маршрут органично соединяет литературное наследие Павла Бажова с реальными уральскими локациями, раскрывая через них тему мастеров и особого уральского характера.

Особого внимания удостоено решение для инклюзивного туризма: адаптированный вариант национального «Демидовского маршрута» с инклюзивным аудиогидом и тифлокомментированием получил специальный диплом «За доступность туристских впечатлений» в номинации «Лучшее цифровое решение для путешественника». Проект делает путешествия по Уралу комфортнее и доступнее для людей с нарушениями зрения.

Высокие результаты показала и транспортная составляющая туризма. Экомаршрут «Оленьи ручьи», организованный Свердловской пригородной компанией, занял второе место в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут». В его основе — рейсы пригородного поезда «Орлан», который курсирует из Екатеринбурга до природного парка. Уже в январе поезд впервые начнет возить туристов в «Оленьи ручьи» и в зимний сезон.

Еще одну награду завоевала экотропа «Ключ-Камень» в деревне Каменке — ее представил визит-центр Первоуральска. Проект занял третье место в номинации «Лучшая туристическая тропа», предложив гостям продуманный и атмосферный формат знакомства с природой Среднего Урала.

Премия «Маршрут года» нацелена на выявление и поддержку лучших практик в сфере туризма. Успехи Свердловской области — это результат слаженной работы команды региона и важный вклад в развитие доступного и разнообразного туристического продукта, а также в реализацию задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», отметили в департаменте.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в центре Екатеринбурга объединят четыре музея и создадут сквозной маршрут.