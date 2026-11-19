Дегтярск и Сухой Лог в ноябре стали площадками, объединившими представителей православной и мусульманской конфессий, органов власти, общественных и ветеранских организаций, педагогов, волонтеров, участников специальной военной операции и их семей. Здесь прошли завершающие мероприятия межконфессионального социального проекта «Эпоха героев и побед». Состоялся откровенный диалог по вопросам укрепления гражданского единства, духовной поддержки военнослужащих и взаимопонимания.

Очень проникновенными, по словам участников, стали выступления председателя Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) муфтия Абдуль-Куддусса Ашарина и председателя Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерея Даниила Рябинина. Представители христианского и исламского духовенства были солидарны в своих мыслях и идеях: в условиях, когда недоброжелатели пытаются внести раскол в наше многонациональное общество, сплоченность и единство приобретают особую ценность. Наша страна и регион сильны общими духовными ориентирами, которые стирают границы между конфессиями и национальностями.

Представители департамента внутренней политики Свердловской области обозначили ключевые задачи и приоритеты государственной политики в сфере профилактики экстремизма. Речь, в частности, о необходимости ранней профилактики среди групп риска, своевременном выявлении признаков радикализации, а также о решительном пресечении правонарушений и преступлений экстремистской направленности. Сюда же относится работа с обращениями граждан – их анализ помогает вовремя замечать тревожные сигналы. Не менее важными факторами являются укрепление гражданского единства и межнационального согласия, повышение уровня патриотизма жителей региона.

Все без исключения участники встреч говорили о значительном вкладе жителей региона в поддержку защитников Отечества, отмечали самоотверженную работу волонтеров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес жён и родителей участников специальной военной операции. Им были вручены общественные и ведомственные награды, а также благодарственные письма.

Участники мероприятий уверены: такие встречи нужно продолжать.

«Для нашего города такой формат общения крайне важен. Он помогает устранять барьеры между различными конфессиями, властью, общественностью, способствуя поиску общих решений. Когда вместе собираются представители разных вероисповеданий, администрация, жители, это укрепляет доверие к власти и обеспечивает реальную поддержку социальным инициативам, – считает глава муниципального округа Дегтярск Вадим Трофимов.

«Ценность общества – в том, чтобы в процессе общения раскрывать друг в друге только лучшие качества – добродетели. Всё, что мы делаем, – ради наших детей, внуков, правнуков. Так было многие века на нашей святой земле, и так будет всегда», – отметил глава муниципального округа Сухой Лог Рафаил Мингалимов.

«Мероприятия в рамках межконфессионального диалога уже по факту своему показательны. Они демонстрируют, что представители разных национальностей, разных конфессий, живущие на Урале, едины во взглядах и убеждениях. Мы любим свою страну и свой край, мы всегда готовы прийти друг к другу на помощь. Нам всегда есть, о чем говорить и что обсуждать. Поэтому мы вместе с Екатеринбургской епархией решили продолжить практику межконфессионального диалога в будущем, возможно, в какой-то части изменив формат,» – поделился с «ОГ» муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин.

Он также добавил, что итоги проекта «Эпоха героев и побед» будут подведены в середине декабря.

«Встретимся в Законодательном Собрании. Пригласим всех участников проекта. Представителей территорий, где мы побывали. Есть договоренность об участии в мероприятии представителей руководства департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике. Идет согласование графика», – сообщил Абдуль-Куддусс хаджи.

Проект «Эпоха героев и побед» реализуется при поддержке Екатеринбургской митрополии Русской Православной Церкви, Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият), правительства и Законодательного Собрания региона. «Областная газета» является его информационным партнером.

Салман Гиназов, Виктория Граб

Ранее «Областная газета» писала о том, что участники проекта «Эпоха героев и побед» встретились в Верхней Салде.