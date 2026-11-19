Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил расширенный состав команды «Россия 25» на предстоящий Кубок Первого канала. В список игроков, которые могут представить нашу страну на турнире в Москве с 9 по 13 декабря, вошел защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Илья Карпухин.

В рамках Кубка Первого канала сборные России, Беларуси и Казахстана разыграют трофеи в двух форматах: классическом 5х5 и в 3х3. «Автомобилист» будет представлен в российской сборной не впервые. В предыдущем розыгрыше в составе «России 25» выступили сразу три игрока екатеринбуржцев: вратарь Владимир Галкин, а также защитники Дмитрий Юдин и Ярослав Бусыгин. В этом году в расширенный состав сборной вошел новичок «шоферов» Илья Карпухин.

Полный список игроков, попавших в расширенный состав «России 25», выглядит так:

Вратари: Пётр Андреянов («Сочи»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»), Максим Моторыгин («Динамо»), Александр Смолин («Металлург»).

Защитники: Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Замула (ЦСКА), Илья Карпухин («Автомобилист»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Даниил Пыленков («Динамо»), Александр Сиряцкий («Металлург»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Виталий Абрамов («Амур»), Руслан Абросимов («Северсталь»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Егор Виноградов («Торпедо»), Никита Гусев («Сочи»), Максим Джиошвили («Трактор»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба – «Локомотив»), Артём Ильенко («Авангард»), Прохор Полтапов, Назар Привалов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев («Металлург»).

Ранее «Областная газета» публиковала интервью с молодым нападающим «Автомобилиста» Максимом Тарасовым.