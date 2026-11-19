Юные батутисты из Свердловской области ярко выступили на первенстве мира в Нанкине (Китай) и пополнили копилку российской сборной двумя медалями. В возрастной категории 15–16 лет регион на международной арене представили Тимофей Чигвинцев и Дмитрий Яковлев. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Тимофей Чигвинцев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 Асбестовского муниципального округа, стал чемпионом в дисциплине «Двойной минитрамп» и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Еще одну награду для Свердловской области завоевал Дмитрий Яковлев — екатеринбуржец, воспитанник регионального центра физкультурно-спортивной направленности Дворца молодёжи. В паре с Ярославом Дущенко из Ростовской области он выступил в синхронных прыжках и завоевал серебро, уступив лишь дуэту из Японии.

Выступление свердловских спортсменов на престижных международных стартах стало возможным благодаря поддержке в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловская шахматистка Лея Гарифуллина — победительница командного чемпионата Азии в составе сборной России.