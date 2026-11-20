Губернатор Свердловской области Денис Паслер держит на личном контроле расчистку русел на ключевых участках рек в Ирбитском районе. Речь идет о реках Ница и Ирбит, а также о протоке Старица в районе города Ирбита — эти участки критически важны для безопасного прохождения паводка, написал глава региона в своих соцсетях.

Работы стартовали в конце сентября: специалистам предстоит разобрать завалы и убрать наносы общим объемом почти 22 тыс. кубометров. Как рассказал Денис Паслер, на данный момент первый участок практически расчищен — уже вынуто более 3,1 тыс. кубометров донных отложений. Второй участок готов наполовину, на третьем работы только начались.

«Все четыре участка необходимо отработать до 20 декабря — такую задачу поставил минприроды», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона пояснили, что есть небольшое отставание от графика. Причина — переувлажнение почвы, из‑за которого тяжелая техника не могла добраться до мест работ. Проблему решили путем обустройства временных дорог из железобетонных плит.

При этом власти не планируют ограничиваться только текущими работами: уже в 2027 году, после весеннего паводка, начнется расчистка других проблемных участков.

Губернатор также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе важно обеспечить достаточную пропускную способность и на других реках Урала — это позволит существенно снизить риски и последствия возможных паводков в регионе.

Ранее «Областная газета» писала о том, что около 16 млн рублей направят на ремонт дорог в пострадавших от паводков муниципалитетах Среднего Урала.