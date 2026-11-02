Екатеринбургэнергосбыт провел офлайн урок цифровой грамотности для старшего поколения

Офлайн урок цифровой грамотности на тему «Цифровые сервисы ЖКХ» прошел на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

Представители Екатеринбургэнергосбыт для участников возрастной категории 60+ рассказали о возможностях дистанционного взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Слушатели узнали, как передавать показания счётчиков, оплачивать счета, получать консультации и отслеживать начисления без посещения офиса.

Особое внимание было уделено вопросам цифровой безопасности. Участникам объяснили, как отличить официальные каналы коммуникации от мошеннических схем, на что обращать внимание при работе в личном кабинете, а также почему нельзя передавать коды из СМС посторонним лицам.

«Для нас важно, чтобы люди старшего возраста чувствовали себя уверенно в цифровой среде и могли пользоваться удобными сервисами без лишних сложностей. Мы стремимся объяснять технологии простым языком и помогать клиентам осваивать современные инструменты, которые делают повседневные задачи легче и удобнее», — отметил представитель АО «Екатеринбургэнергосбыт» Александр Никитин.

Участие АО «Екатеринбургэнергосбыт» в мероприятии стало вкладом в просветительскую работу по повышению цифровой культуры населения Екатеринбурга, данное направление работы позволяет сделать цифровые сервисы компании доступнее для старшего поколения.