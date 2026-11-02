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Екатеринбургэнергосбыт провел офлайн урок цифровой грамотности для старшего поколения

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Областная газета
пенсионеры, цифровая грамотность, Свердловская область
Особое внимание было уделено вопросам цифровой безопасности. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Офлайн урок цифровой грамотности на тему «Цифровые сервисы ЖКХ» прошел на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

Представители Екатеринбургэнергосбыт для участников возрастной категории 60+ рассказали о возможностях дистанционного взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Слушатели узнали, как передавать показания счётчиков, оплачивать счета, получать консультации и отслеживать начисления без посещения офиса.

Особое внимание было уделено вопросам цифровой безопасности. Участникам объяснили, как отличить официальные каналы коммуникации от мошеннических схем, на что обращать внимание при работе в личном кабинете, а также почему нельзя передавать коды из СМС посторонним лицам.

«Для нас важно, чтобы люди старшего возраста чувствовали себя уверенно в цифровой среде и могли пользоваться удобными сервисами без лишних сложностей. Мы стремимся объяснять технологии простым языком и помогать клиентам осваивать современные инструменты, которые делают повседневные задачи легче и удобнее», — отметил представитель АО «Екатеринбургэнергосбыт» Александр Никитин.

Участие АО «Екатеринбургэнергосбыт» в мероприятии стало вкладом в просветительскую работу по повышению цифровой культуры населения Екатеринбурга, данное направление работы позволяет сделать цифровые сервисы компании доступнее для старшего поколения.

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