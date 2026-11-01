Установить отцовство вне брака и без присутствия отца: юридический разбор

Продолжаем серию консультаций, в которой специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области отвечают на актуальные правовые вопросы жителей региона.

Вопрос: Как установить отцовство в отношении ребенка, родившегося у родителей, не состоящих в браке, если отец участвует в СВО и не может обратиться лично?

Отвечает юрисконсульт Госюрбюро Татьяна Горбунова:

Установить отцовство в отношении ребенка, который родился у родителей, не состоящих в браке, можно во внесудебном (добровольном) порядке путем обращения в органы записи актов гражданского состояния или путем подачи искового заявления в суд.

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка (п. 3 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации, далее — СК РФ). Заявление подается в письменной форме (п. 1 ст. 50 Федерального закона от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния», далее — Закон № 143‑ФЗ).

Если отец ребенка принимает участие в специальной военной операции и не имеет возможности лично обратиться с заявлением в органы записи актов гражданского состояния, волеизъявление родителей ребенка может быть оформлено отдельными заявлениями об установлении отцовства. Подлинность подписи лица, не имеющего возможности присутствовать при подаче такого заявления, должна быть нотариально засвидетельствована (п. 5 ст. 50 Закона № 143‑ФЗ).

К нотариально засвидетельствованной подписи приравнивается в том числе:

подпись военнослужащего или другого лица, находящихся на излечении в госпитале, санатории или другой военно-медицинской организации, подлинность которой засвидетельствована начальником госпиталя, санатория или другой военно-медицинской организации, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

подпись военнослужащего, находящегося в воинской части, соединении, учреждении или военно-учебном заведении, подлинность которой засвидетельствована командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения или военно-учебного заведения.

В случае, когда отец отказывается в добровольном порядке признавать свое отцовство в отношении ребенка, который родился вне брака, и обращаться в органы актов гражданского состояния с совместным заявлением с матерью ребенка, происхождение ребенка устанавливается в судебном порядке. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица (ст. 49 СК РФ).

Но нужно учитывать, что если отец, в отношении которого заявляются требования об установлении отцовства, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в проведении контртеррористической операции, в случае призыва его на военную службу по мобилизации, заключения им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, выполнения им задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, то это следует отразить в исковом заявлении.

В случае отсутствия у такого лица ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие суд обязан остановить производство по делу до возвращения или длительного отпуска военнослужащего (ст. 215 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

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