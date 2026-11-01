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Вероника Яметова выиграла серебро на этапе Гран-при в Красноярске

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Наталья Шадрина

По итогам двух этапов Гран-при России у Вероники Яметовой - две серебряные медали

Вероника Яметова
Вероника Яметова в произвольной программе нового сезона. Фото: скриншот трансляции Первого канала

В Красноярске завершился турнир в женском одиночном катании на III этапе Гран-при России. Золотая медаль досталась Лидии Плескачевой (224,82), серебро у Вероники Яметовой (213,45), бронзовая награда у Анны Фроловой (211,97). 

После короткой программы тройка лидеров выглядела чуть иначе — на второй позиции была Анна Фролова. В произвольной программе сильнее оказалась Вероника Яметова, судьи оценили ее прокат в 141,32 балла. Анна Фролова получила 136,19 балла. Лидия Плескачева уверенно удержала свою первую позицию: за прокат произвольной программы она получила 146,17 балла.

Что касается свердловчанки Вероники Яметовой, то у нее по итогам двух этапов Гран-при России — две серебряные медали. Это значит, что ее шансы попасть в финал серии, который состоится в феврале 2027 года, очень и очень велики.

Напомним, что Вероника Яметова является уроженкой Свердловской области, несколько лет она занималась в екатеринбургской спортивной школе №8 «Локомотив» у тренеров Елены Левковец, Владимира Гнилозубова и Василия Зверкова. В марте 2026 года стало известно, что спортсменка будет тренироваться у Евгения Плющенко. На этапе в Красноярске Вероника Яметова заменила Софью Муравьёву, которая теперь также находится в тренерском штабе «Ангелы Плющенко».

Еще одна свердловская фигуристка — Елизавета Лабутина — на Гран-при в Красноярске заняла девятое место.

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