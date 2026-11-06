Тысячелетняя традиция в одной тарелке: готовим арису из полбы и лесных грибов. Рубрика «Рецепты для „ОГ“»

«Областная газета» при поддержке Свердловского регионального отделения «Ассамблеи народов России» запустила проект «Область гурманов». Каждую неделю мы рассказываем нашим читателям о национальных блюдах народов, проживающих на территории Среднего Урала, и делимся их рецептами. Все блюда, представленные в проекте, можно приготовить из натуральных уральских продуктов. Сегодня мы заглянем на армянскую кухню и расскажем о традиционном блюде – густой и сытной каше из полбы и лесных грибов.

В Армении ариса считается одной из визитных карточек национальной кухни. Это густая и сытная каша из рассыпчатой пшеничной крупы. Согласно преданиям, ее название происходит от армянского «размять, раздавить». Именно с такими словами святой Григорий Просветитель посоветовал перемешивать пшеницу, прилипшую ко дну кастрюли во время варки. Крупа для этого блюда является одной из основ армянской кухни и сопровождает быт армян на протяжении тысячелетий.

Своим рецептом традиционной каши поделился гастроисторик и представитель региональной общественной организации «Армянская община „АНИ-Армения“» по Свердловской области Артур Шахназарян.

Ингредиенты:

Полба – 100 г;

Грибы лесные – 50 г (опята, белые, и т. д.);

Вода – 60 мл;

Масло сливочное – 30 г;

Черный перец;

Соль.

Приготовление:

Если вы решите готовить это блюдо, будет недостаточно просто достать все ингредиенты и открыть рецепт. Предварительно нужно замочить на сутки в холодной воде полбу (это необходимо для сокращения времени варки), а уж потом доставать все необходимое и приступать непосредственно к готовке.

Грибы следует тщательно очистить, промыть и нарезать средними кубиками.

С полбы слить воду и еще раз промыть крупу, выложить в горшочек, глубокую сковородку или казан с толстым дном. Добавляем грибы, кусочки сливочного масло, приправляем солью и перцем, а после – перемешиваем. Заливаем блюдо водой так, чтобы жидкость полностью покрыла все наши ингредиенты.

Варить кашу следует три-четыре часа под крышкой, периодически помешивая, чтобы полба полностью разварилась и масса приобрела кремовую, вязкую консистенцию.

Подавать блюдо рекомендуют с кусочком сливочного масла.

Ранее «Областная газета» публиковала еврейский рецепт фаршированной рыбы.