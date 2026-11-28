В одном из прошлых выпусков полосы «Сад Огород», отвечая на вопрос нашей читательницы об использовании в качестве удобрений пищевых отходов, мы подробно рассказали о пользе чайной заварки и яичной скорлупы. Тема заинтересовала. По просьбе читателей продолжаем разговор об экологически чистых удобрениях.

Луковая шелуха

Луковая шелуха содержит в себе целый спектр полезных веществ: витамины А, С, РР, группы В, калий и фосфор. Кроме того, она богата антиоксидантами и фитонцидами. Первые укрепляют иммунитет, вторые – прекрасная защита от вредителей и болезнетворных бактерий. Чаще всего настои на основе шелухи используют как раз для борьбы с вредителями. Однако не менее полезным оказывается использование лука для приготовления подкормок. Хорошо отзываются на внесение таких средств томаты, огурцы, перец, морковь, кабачки и тыквы.

Рецепт: для приготовления подкормки залейте 1 литр шелухи 8 литрами крутого кипятка и дайте настояться в течение суток. Процедите настой и долейте его водой (1:5). Кстати, такое средство можно использовать не только для уличных, но и комнатных растений.

Кофейная гуща

Специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу использования кофе для подкормки растений, которые не любят кислотные почвы. Дело в том, что зерна этого напитка отличаются повышенной кислотностью. Однако последние исследования позволяют утверждать: кофейная гуща имеет нейтральный уровень кислотности, поэтому ее можно использовать для подкормки любых растений, например, деревьев.

Зимой готовьте-собирайте кофейную гущу. А вот как ею пользоваться весной: предварительно высушенную кофейную гущу вносят в неглубокие (5–7 см) ямки по 1–2 стакана на дерево, в зависимости от его размеров. Затем ямку аккуратно присыпают землей и рыхлят.

Картофельные очистки

В картофеле содержится большое количество крахмала, глюкозы, органических кислот, витамина C, жиров и минеральных солей. Очистки этого овоща быстро перерабатываются бактериями, в результате чего в почву попадают полезные вещества. Это не только улучшает плодородность почвы, но и положительно сказывается на здоровье сельскохозяйственных культур. Кроме того, вырабатывающееся в процессе гниения тепло быстро прогревает почву.

Дополнительным преимуществом картофельных очисток является то, что при использовании этого сырья почти не растут сорняки, как это обычно бывает при внесении в грунт компоста или навоза. Однако не все культуры одинаково положительно реагируют на такую подкормку. Томаты, баклажаны и перец имеют общих с картофелем вредителей, поэтому для удобрения грядок с этими растениями следует выбирать другое средство.

Апельсиновая кожура

Апельсиновые корки содержат гораздо больше витаминов А, С и Е, чем мякоть этого фрукта. Кожура богата калием, фосфором, натрием, флавоноидами и пектинами. Именно поэтому апельсиновые корки нашли широкое применение на дачных участках. Для улучшения качества почвы шкурки вкапывают в землю на глубину 5 см. Это насытит почву азотом и улучшит всхожесть семян. А добавив ее в компост, вы решите сразу две задачи: обеспечите удобрение питательной средой для микрофлоры и отпугнете от субстрата насекомых.

Для ускорения процесса разложения кожуры лучше ее тщательно вымыть и измельчить.

P.S. Будем рады, если народные наблюдения помогут в вашей работе на садовом участке. А может, какие-то советы есть и у вас? Тогда просим поделиться ими с читателями полосы «Сад Огород».

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