В воскресенье, 29 ноября, отмечается День матери – один из самых теплых и душевных праздников в году. В этот день хочется окружить близких заботой и подарить им главное – свое время и внимание. По этому случаю корреспонденты «ОГ» делятся рецептами вкуснейшей домашней выпечки, чтобы вы могли устроить для своих мам уютное чаепитие, как в детстве.

РЕЦЕПТ «КОРОЛЕВСКОЙ ВАТРУШКИ»

Ингредиенты

Мука – 300 г

Творог – 400 г

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 150 г

Сахар – 50 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Ванильный сахар – 1 пакетик.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1. Подготовка песочной крошки

В глубокой миске соедините просеянную муку, соду, соль и половину от общего объема сахара – 25 г. Возьмите 150 г хорошо охлажденного сливочного масла и натрите его на крупной терке прямо в сухую смесь. После этого быстро перетрите содержимое миски пальцами до образования мелкой, однородной и рассыпчатой крошки.

Шаг 2. Приготовление творожной начинки

В отдельной емкости смешайте 400 г творога, 3 яйца, оставшиеся 25 г сахара и один пакетик ванилина. Пробейте массу погружным блендером до гладкой, однородной и кремообразной консистенции. Если блендера под рукой нет, предварительно протрите творог через мелкое сито, а затем тщательно взбейте венчиком вместе с яйцами и сахаром.

Шаг 3. Сборка и выпечка

Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Высыпьте на дно примерно две трети охлажденной песочной крошки, равномерно распределите ее и слегка утрамбуйте руками или плоским дном стакана, формируя небольшие бортики. Затем вылейте подготовленную творожную массу внутрь получившейся основы и разровняйте поверхность лопаткой. Сверху равномерно засыпьте начинку оставшейся третью крошки и отправьте форму в духовку на 45–50 минут. Выпекайте при температуре 180 градусов до готовности.

РЕЦЕПТ СОЧНИКОВ

Ингредиенты для теста:

Мука – 300 г

Сахар – 80 г

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 150 г

Сметана – 2 ст. л.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Щепотка соли

Ванилин – по вкусу.

Для начинки:

Творог – 400 г

Сахар – 80 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Ванилин – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1. Подготовка песочного теста

Мягкое сливочное масло перетрите с сахаром, затем добавьте яйцо, сметану и ванилин. Хорошо перемешайте. В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем и солью. Постепенно введите сухую смесь в масляную основу и замесите тесто – оно должно получиться мягким. Затем оберните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30–40 минут для охлаждения.

Шаг 2. Приготовление творожной начинки

Протрите творог через сито или пробейте погружным блендером до однородности. Добавьте к нему сахар, яйцо, сметану, крахмал и ванилин, после чего тщательно перемешайте. Должна получиться густая, но при этом нежная творожная масса, которая не будет вытекать при выпечке.

Шаг 3. Формовка и выпечка сочников

Охлажденное тесто разделите на 10–12 равных частей и раскатайте каждую в круглую лепешку диаметром около 10–12 см. На одну половину круга выложите 1–1,5 столовые ложки начинки, отступая от края примерно 1 см, накройте второй половиной теста и слегка прижмите края. Аккуратно переложите заготовки на противень и смажьте их яичным желтком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до красивого золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Ранее «Областная газета» писала о том, как приготовить ароматную пастилу из облепихи и яблок.