Расписание четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдет турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступят в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар. Публикуем полное расписание, трансляция пройдет на сайте Первого канала.

Для столицы Среднего Урала это первые крупные всероссийские соревнования по фигурному катанию за 11 лет. В последний раз ключевые российские старты в этом виде спорта город принимал в декабре 2015 года — это был чемпионат России-2016, который провели на ледовой арене «Уралец».

Состав участников на Гран-при «Золото Урала» пока не оглашен.

Полное расписание Гран-при «Золото Урала» (время московское)

7 ноября, суббота:

12:30 Мужчины, короткая программа

14:25 Женщины, короткая программа

16:45 Пары, короткая программа

8 ноября, воскресенье:

12:00 Мужчины, произвольная программа

14:10 Женщины, произвольная программа

16:20 Пары, произвольная программа

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.