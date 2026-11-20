«Областная газета» при поддержке Свердловского регионального отделения «Ассамблеи народов России» запустила проект «Область гурманов». Каждую неделю мы рассказываем нашим читателям о национальных блюдах народов, проживающих на территории Среднего Урала, и делимся их рецептами. Все блюда, представленные в проекте, можно приготовить из натуральных уральских продуктов. Сегодня мы заглянем на карачаевскую кухню и расскажем о круглых лепешках из теста – хычынах.
Это традиционные лепешки с мясной начинкой из кухни карачаевцев и балкарцев, корни которых уходят в древние горные обряды и быт. Их круглая форма символизирует солнце, тепло и изобилие. Когда-то количество хычынов на столе отражало достаток семьи, а угощение ими считалось знаком высокого гостеприимства.
Рецептом блюда поделилась председатель Свердловской региональной общественной организации развития карачаевской культуры «Къарча» Апилистан Хапаева.
«Карачаевские хычыны с мясом – одно из наших традиционных блюд. В старину их пекли почти к каждому событию с разной начинкой, но самые популярные – хычыны с фаршем. Этому рецепту еще в детстве меня научила мама – лепешки должны получаться круглыми и хрустящими, с нежной мясной начинкой», – рассказала Апилистан Хапаева.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука – 1 кг;
- Вода – 100 мл;
- Молоко – 200 мл;
- Дрожжи сухие – 1/2 пачки;
- Соль – 1/2 ст. л.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Масло подсолнечное – 50 мл.
Для начинки:
- Фарш – 1 кг;
- Лук – 1 кг;
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Сначала готовим тесто. Для этого обязательно просеиваем муку, добавляем к ней сахар и дрожжи, воду и молоко, соль. После – замешиваем эластичное тесто.
Тесто следует смазать подсолнечным маслом, положить в глубокую миску и убрать в теплое место примерно на 1-1,5 часа.
А пока – начинка. Мелко шинкуем лук (можно натереть на терке), добавляем его в фарш, солим, перчим и перемешиваем. Формируем из фарша шарики средних размеров.
Тесто раскатываем на два пласта толщиной – 0,5-1 см. На одном из пластов выкладываем шарики из фарша на расстоянии друг от друга, чтобы края не соприкасались. Аккуратно закрываем вторым пластом теста и слегка придавливаем ладонью, а затем – вырезаем кругляшки при помощи специальной формы.
Для жарки в глубокую посуду (чугунную сковородку или котел) наливаем подсолнечное масло и разогреваем его. Опускаем хычыны в кипящее масло и жарим по одной минуте с двух сторон. Готовый хычын выкладываем на бумажную салфетку, чтобы стекли излишки масла.
К столу хычыны подаются в горячем виде. Приятного аппетита!
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