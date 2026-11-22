В Первоуральске 26 и 27 ноября пройдет IX Областной фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере». Площадкой мероприятия станет Инновационный культурный центр. Высокий интерес к фестивалю подтверждает статистика конкурса «Добро и воля», который входит в его программу: на него поступило 179 заявок от волонтеров культуры из 43 муниципалитетов Свердловской области. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Первый день, 26 ноября, пройдет в очном формате. В нем примут участие сотрудники учреждений культуры, представители добровольческих организаций и эксперты из разных регионов России. На площадке ИКЦ развернутся пять практических секций, нацеленных на развитие волонтерского движения. Отдельное внимание уделят медиасопровождению культурных инициатив: эксперты разберут, как продвигать сельскую культуру в соцсетях, какие медиатренды актуальны сегодня и как учитывать вопросы авторского права. Для участников также подготовили творческие мастер‑классы.

Второй день фестиваля, 27 ноября, состоится в онлайн‑формате. Ключевым событием станет практическая секция «Единство народов России как составляющая культурного кода». В ней примут участие представители Московской, Ленинградской, Тюменской, Томской и Калининградской областей, а также Республики Адыгея.

Важной частью фестиваля станет церемония награждения: будут объявлены победители конкурса «Добро и воля», который отмечает лучшие волонтерские инициативы и достижения в социокультурной сфере.

Ознакомиться с полной программой фестиваля и пройти регистрацию можно на сайте Инновационного культурного центра в Первоуральске.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Среднем Урале работают 30 «Добро.Центров» и более 400 тыс. добровольцев.