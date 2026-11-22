В садах грядки и клумбы давно опустели, землю вот-вот покроет снегом. Но это не значит, что все свердловчане перейдут исключительно на магазинные овощи и зелень. Многие продолжают выращивать их в квартирах. Для них и тех, кто лишь собирается разбить грядки на подоконнике, помогут наши советы.

Что посеять

Наши бабушки на подоконниках выращивали с осени до поздней весны только лук и чеснок на перо. Луковицу и чесночные дольки сажали в горшок с землей или ставили луковицу в стакан с водой и периодически срезали урожай. Сегодня на подоконниках, а тем более на утепленных балконах и лоджиях можно выращивать и различную зелень, и миниатюрные овощи, мандарины, ягоды, и цветы.

При планировании домашнего огорода, прежде всего нужно трезво оценить место, которое под него можно отвести. Посадки нельзя загущать, если контейнеры и кадки поставить слишком плотно, растениям не будет хватать света и воздуха.

Если в квартире только один или несколько подоконников, лучше отвести их под зелень и пару мини-овощей. Если есть теплый балкон или лоджия, можно выращивать томаты, огурцы, перец, клубнику — культуры, чья корневая система требует объемной тары.

По заветам бабушек высаживаем репчатый лук и чеснок на перо. Кроме того, сеем в контейнеры различную зелень. Отлично растут в квартирах кресс-салат, руккола, листовой салат, шпинат, пряная зелень — базилик, укроп, петрушка, кинза, а также листовой сельдерей, шнитт-лук. Широк и выбор микрозелени — свекла, редис, горчица, брокколи, горох, подсолнечник.

! Семена берите предназначенные для пищевого проращивания. Ни в коем случае не используйте протравленные семена.

В более вместительной таре можно вырастить карликовые томаты, мини-огурцы, сладкий и острый перец и даже ремонтантную землянику.

Если площади позволяют, не забываем про цветы. В ноябре пора сеять растения с долгим вегетационным периодом, чтобы к наступлению тепла они успели зацвести. Это эустома, пеларгония, лобелия, львиный зев, гвоздика Шабо, горечавка и другие.

Создать условия

Чтобы овощи и зелень в квартире давали хороший урожай, необходимо обеспечить им благоприятный условия: нужен хороший грунт, правильная тара, достаточно пространства и света. Без учета этого растения будут вытягиваться, слабеть, болеть.

Грунт нужен легкий — не почва с дачи, так как в ней могут быть патогены и вредители, а почвосмесь с вермикулитом.

Тара должна быть достаточной емкости: для зелени — глубиной 7–10 см, для овощей — 10–15 см. На дно уложите керамзит.

Искусственная досветка при коротком уральском световом дне просто необходима: для зелени — 10–12 часов, для томатов и огурцов — 12–14 часов, для микрозелени — 6–10 часов.

Многие любители используют обычные лампы накаливания, но надо учитывать, что они сильно греют и сушат воздух, что не очень полезно для растений.

«Для подсветки можно использовать фитолампы или лампы полного спектра, особенно в обычной комнате, они для глаз более подходящие, — говорит заведующая молекулярно-генетической лабораторией плодовых и ягодных культур Свердловской селекционной станции садоводства (структурное подразделение Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН) Ольга Киселёва. — Для каждой культуры необходимо свое соотношение красного, синего и дальнего красного частей спектра»

По словам Ольги Анатольевны, на профессиональных сити-фермах индивидуальное соотношение строго соблюдают, чтобы был гарантирован урожай или цветение, но в квартире обычно находятся самые разные растения из самых разных частей света и нужно что-то универсальное.

«В квартире для досветки подходят светодиодные лампы полного спектра, около 4000 Кельвинов, хотя бы 2500 люксов, — говорит Ольга Киселёва. — Они дают одновременно сбалансированный свет и достаточно яркий поток. Важно также смотреть, какой у них поток фотосинтетически активной радиации (ФАР). Он показывает количество фотонов нужного для растений спектра за единицу времени на единицу площади. Для всходов надо всего 50-200 микромоль в секунду на квадратный метр, для зеленных культур до 300, а для цветения и плодоношения от 500 ФАР и выше».

! Фитолампы нельзя использовать круглосуточно без перерыва. Растениям нужен темный период для отдыха — около 8 часов. Поэтому фитолампы не должны гореть круглосуточно.

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