Алексей Ручьев стал новым главой Верхнего Дуброво

Сегодня, 9 ноября 2026 года, на внеочередном заседании думы городского округа Верхнее Дуброво единогласно на должность главы муниципалитета избран Алексей Александрович Ручьев. Предыдущий глава округа Валерий Конопкин, занимавший эту должность 22 года подряд, не стал вновь баллотироваться на этот пост. Верхнее Дуброво находится на границе с Екатеринбургом, что придает этому муниципалитету особое значение.

С 2025 года в Свердловской области действует новая система избрания глав: руководителя муниципалитета избирает дума из числа кандидатур, которые предлагает губернатор области. Свои программы развития городского округа представили Александр Мельников, Андрей Третьяков и Алексей Ручьев. Рассмотрев их, конкурсная комиссия вынесла на рассмотрение губернатору кандидатуры Мельникова и Ручьева.

«Верхнее Дуброво находится фактически на границе с муниципалитетом Екатеринбурга. У этой территории есть свои особенности, и нам важно, чтобы кандидаты понимали ее потребности, видели новые точки роста и предлагали решения, которые будут востребованы жителями. Каждая территория для нас ценна и важна. Наша задача – обеспечить развитие человеческого потенциала, благополучие людей и условия для того, чтобы жители поддерживали решения власти и строили планы на будущее», – сказал заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области, председатель комиссии Сергей Никонов.

И вот, 9 ноября 2026 года, депутаты думы Верхнего Дуброво из двух кандидатур, вынесенных на рассмотрение губернатором, отдали свое предпочтение бывшему первому заместителю главы администрации округа Алексею Ручьеву. Церемония вступления в должность прошла в торжественной обстановке. От имени администрации Южного управленческого округа поздравить с назначением нового главу приехал управляющий округа Роман Валов.

«Профессиональный путь нового главы внушает доверие. По образованию он экономист, выпускник Уральского гуманитарного института 2008 года. В 2009–2010 годах прошел срочную военную службу в Вооруженных силах РФ. Его общий трудовой стаж составляет 18 лет, из которых последние 14 лет отданы муниципальной службе. Этот опыт позволяет ему трезво оценивать состояние дел и избегать популизма, отказываясь от громких лозунгов в пользу конкретных дел. Его управленческий стиль – взвешенный и хозяйственный», – отметил Роман Валов.

С 2004 года Верхнее Дуброво возглавлял Валерий Конопкин, на очередной срок он решил не избираться.

«Я не прощаюсь с нашим городским округом. Я остаюсь его жителем, вашим соседом и земляком. Искренне благодарю каждого из вас за эти 22 года совместной работы, за ваше терпение, понимание и неравнодушие. Для меня было огромной честью служить вам. Желаю нашему поселку процветания, а всем вам – мира, добра и благополучия», – сказал бывший глава.

Ранее «Областная газета» писала, что Олег Ряписов избран на должность главы Красноуфимского района в четвертый раз.