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Вопрос: Возникают ли какие-либо обязанности у физического лица — владельца банковской карты иностранного банка?

Отвечает Евгений Пустовалов, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева:

Сейчас на рынке действует множество предложений от российских банков для своих клиентов открыть карту иностранного банка (как правило, банка страны — члена ЕАЭС, например, из Казахстана или Кыргызстана) для использования в поездках за рубеж, а также для онлайн-покупок. Кроме того, наши граждане при поездках за рубеж иногда самостоятельно открывают такие карты.

При этом надо понимать, что сама по себе карта — это инструмент доступа через платежную систему к банковскому счету иностранного банка, позволяющий осуществить платеж. Иными словами, при выпуске карты в иностранном банке открывается связанный с ней счет, который для владельца является счетом в иностранном банке.

В этом случае начинают действовать требования валютного законодательства (ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»): гражданин обязан сообщить в налоговый орган в месячный срок об открытии такого счета, а если обороты по нему превышают 600 тыс. рублей в год либо остаток на конец года превышает 600 тыс. рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте), то необходимо ежегодно представлять отчет о движении средств по счету. При этом есть ситуации, когда такая отчетность должна представляться и при меньших оборотах по счету и остатках на конец года.

Для многих граждан эта обязанность не является очевидной. Более того, российские банки, выступающие своеобразными агентами при открытии карт иностранных банков, и сами иностранные банки могут не предупредить клиентов об этой обязанности.

Между тем за неисполнение указанных обязанностей предусмотрена следующая административная ответственность по ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, далее — КоАП РФ (далее штрафы приведены только для граждан; для должностных лиц и организаций они в разы и даже на порядки выше):

— непредставление уведомления об открытии счета — от 4 до 5 тыс. рублей (ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ);

— представление уведомления об открытии счета с нарушением установленного срока — от 1 до 1,5 тыс. рублей (ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ);

— непредставление или несвоевременное представление ежегодной отчетности по иностранным счетам — в зависимости от обстоятельств от 0,3 до 3 тыс. рублей (ч.ч. 6, 6.1, 6.2, 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).

Ответственность может существенно ужесточиться, если правонарушение совершается не впервые или касается нескольких счетов. Однако если налоговые органы привлекают к ответственности по указанным основаниям впервые, то можно сослаться на Письмо ФНС России от 14.07.2023 № Д-5-17/39@ «О применении территориальными налоговыми органами положений норм Федеральных законов от 26.03.2022 № 70-ФЗ и от 14.07.2022 № 290-ФЗ», которое при первичном привлечении к ответственности по указанным выше частям ст. 15.25 КоАП РФ рекомендует не назначать штраф, а ограничиться административным предупреждением.

Что касается техники подачи уведомлений и отчетности по счетам, то вариантов много: от заполнения специальной формы и ее направления по Почте России или подачи нарочно до использования Личного кабинета налогоплательщика, который есть у большинства граждан. Последний способ наименее обременительный. Сейчас необходимые разделы можно найти по пути: ЛК → «Каталог обращений» → «Информировать о счете в иностранном банке».

Ранее «Областная газета» писала, можно ли привлечь к ответственности, если человек не знал, что нарушает закон.