20 ноября в России отмечают День правовой помощи детям. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. В нашей стране это, по факту, день скорой юридической помощи. Каждый год 20 ноября только в Свердловской области открываются сотни площадок, где дети, родители, опекуны получают ответы на свои вопросы. Где и в каком режиме это можно сделать, с какими недетскими правовыми проблемами, касающимися детей, жители региона сегодня чаще всего обращаются к специалистам, в интервью «ОГ» рассказал Алексей Намятов, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области. Именно это ведомство содействует в регионе координации работы всех структур по оказанию правовой помощи детям.

– Алексей Сергеевич, кто 20 ноября будет помогать в решении правовых вопросов родителям, опекунам и детям?

– Во-первых, речь идет не об одном дне. В 2026 году события, связанные с этой датой, проходят в Свердловской области с 16 по 20 ноября. Это уже целая неделя правовой помощи детям.

В эти дни двери открывают Государственное юридическое бюро и Адвокатская палата, где консультируют бесплатно даже тех, кто не имеет льгот, органы опеки и попечительства, где прием ведут до позднего ­вечера. Пункты оказания правовой помощи будут работать в Екатеринбурге и в других городах области на базе образовательных учреждений, интернатов, центров социального обслуживания семьи и детей, учреждений здравоохранения, МФЦ.

Речь не только о консультациях. Например, в школах и детских домах юристы объясняют подросткам, как защитить себя от буллинга или мошенников в сети. Просветительское направление сейчас очень актуально, поскольку в Интернете для ребят очень много соблазнов, и легко оступиться. Правоохранительные органы фиксируют, что несовершеннолетних часто пытаются вовлечь в деятельность, связанную с нарушением общественного порядка и даже безопасностью страны.

Эти дни напоминают: права ребенка – не красивые слова на бумаге, а реальные механизмы защиты, которые работают, только если о них знают и дети, и взрослые.

А в целом на Среднем Урале в систему оказания юридической помощи детям включены более 400 участников. Это федеральные и областные ведомства, уполномоченные по правам человека и правам ребенка в регионе, адвокатское сообщество, нотариат. В каком-то смысле 20 ноября является символической датой, поскольку вся эта работа ведется непрерывно.

Информацию о запланированных мероприятиях в День правовой помощи детям и конкретные адреса их проведения размещены на сайтах Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области, нашего департамента, уполномоченного по правам ребенка в регионе и ряда других ведомств.

– Каков охват этими событиями жителей региона?

– В прошлом году участниками мероприятий Дня правовой помощи стали 97 тыс. человек – это и те, кто получили конкретную консультацию, и кто пришел на просветительские акции. В регионе работали 1 176 пунктов по правовому консультированию. В текущем году рассчитываем, что охват составит не менее 100 тыс. свердловчан.

– А с какими вопросами люди чаще всего приходят к специалистам? Что выходит на первый план в последние годы?

– Специфика обращений в систему бесплатной юридической помощи действительно меняется. Если раньше преобладали вопросы разводов родителей, алиментов и буллинга, то сейчас на первый план выходит защита детей из семей участников специальной военной операции. Родители-военнослужащие обращаются прежде всего за помощью по вопросам льгот для своих детей: бесплатное питание, зачисление в сады и вузы, получение жилья, направлений на санаторно-курортное лечение и обеспечение техническими средствами реабилитации детей-инвалидов.

Следует отметить, что, если мы говорим о защите детей, надо говорить и о защите взрослых. Несмотря на большую комплексную поддержку участников спецоперации со стороны государства, запрос на юридическую помощь от них тоже велик. Самая массовая категория обращений – социальные выплаты и финансовая поддержка. Это задержка или невыплата средств, отказ в выплатах по ранению, обжалование заключений военно-врачебных комиссий, кредитные каникулы. Обращаются также по вопросам подтверждения статуса участника СВО и его документального оформления, по жилищным и земельным вопросам… В совокупности запросы от участников спецоперации и членов их семей составляют порядка 20% от общего числа.

Кроме того, всегда достаточно серьезный блок – вопросы, касающиеся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе когда их лишили прав. Задача всей системы бесплатной юридической помощи – чтобы каждый ребенок был в семье. Она очень близка идеологии федерального проекта «Вызов», который активно реализуется в Свердловской области органами социальной защиты.

– Как сказалась цифровизация на доступности бесплатной юридической помощи? Сейчас уже наверняка не обязательно приходить за консультацией очно?

– Цифровизация совершенно точно влияет и на охват этими услугами, и их качество. С 2025 года на портале «Госуслуги» с использованием государственной информационной системы «Правовая помощь» запущен сервис получения таких услуг. Он позволяет гражданам подать заявление и записаться напрямую в Государственное юридическое бюро в удобном для себя формате.

Обратиться к специалистам через личный кабинет «Госуслуг» может даже подросток, достигший 14 лет, – это возраст, с которого разрешено иметь свой аккаунт на портале.

– Чтобы пожаловаться на родителей?

– Может, и так, но более вероятно, что ему может потребоваться даже не правовая, а психологическая помощь, например, в вопросах общения со сверстниками. В ней ребенку не откажут, а адресуют специалисту: есть немало некоммерческих организаций и психологов, вовлеченных в эту работу. После поступившего через Госуслуги обращения проведение приема возможно в трех вариантах: ­видео-конференц-связь, телефонный звонок или очное присутствие. В последнем случае назначаются конкретная дата и время, куда необходимо подъехать.

– Какие еще достоинства цифровых каналов получения бесплатной юридической помощи?

– Цифровизация существенно снижает административные барьеры. Раньше для подтверждения этого права требовался сбор бумажных справок, что было особенно сложно для многодетных семей или молодых людей, оставшихся без попечения родителей. Цифровая платформа «Правовая помощь» сама проверяет через базы данных Социального фонда и уполномоченных органов государственной власти, является ли семья многодетной или потерял ли молодой человек родителей в период обучения. Если право на льготу подтверждено, гражданин получает доступ к сервисам без предоставления дополнительных документов.

Кроме того, молодые люди и многодетные семьи в удаленных территориях теперь могут получить через смартфон консультацию даже от специалиста федерального уровня, что было невозможно в рамках только очной модели.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, как в Свердловской области проходит обучение в Школе приемных родителей.