Нижний Тагил готовится к масштабному спортивному событию: с 4 по 6 декабря на трамплинном комплексе «Аист» пройдут международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь». В состязаниях примут участие ведущие атлеты из России, Беларуси, Казахстана и Китая — зрителей ждет по-настоящему зрелищный турнир с высоким уровнем конкуренции. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как подчеркнул министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, «Тагильская сталь» традиционно задает старт зимнему спортивному сезону в регионе.

«Мы ожидаем увидеть серебряных призеров Олимпийских Игр в Пекине Данила Садреева, Ирму Махиню, Ирину Аввакумову. Будем поддерживать представителей Свердловской области Евгения Климова, Илью Манькова, который удачно начал сезон и является лидером Кубка России, и, конечно же, новые таланты», — сказал Леонид Рапопорт.

Соревнования имеют и важное стратегическое значение: зимний этап «Тагильской стали» станет заключительным крупным стартом для российских прыгунов с трамплина перед возможным возвращением на международную арену. Уже 18–20 декабря ряд спортсменов может выступить на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Для зрителей организаторы подготовили насыщенную программу: развлекательные активности, культурную программу и полевую кухню. Попасть на трибуны можно бесплатно — вход на соревнования свободный.

Отдельного внимания заслуживает инфраструктура комплекса «Аист»: в этом году здесь запустили новую буксировочную канатную дорогу. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, подъемник помогает сократить время подъема к стартовой точке и дает спортсменам возможность увеличить число тренировочных попыток — это напрямую влияет на качество подготовки и результаты.

Проведение крупных спортивных соревнований в Свердловской области соответствует задачам государственной программы «Спорт России», отметили в департаменте.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Союз биатлонистов России учредил трофей в память о Сергее Чепикове.