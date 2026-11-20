В Североуральске автоинспекторы задержали мужчину, который, будучи лишенным водительских прав, устроил ДТП и вел себя агрессивно при задержании. Об этом сообщили в канале Свердловской Госавтоинспекции в Макс.

Инцидент произошел накануне вечером в Североуральске на улице Ленина, в районе дома №42. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался с превышением безопасной скорости, не справился с управлением и врезался в забор. В результате аварии водитель не пострадал, однако машина получила серьезные повреждения.

«На месте ДТП водитель отказался от дачи объяснений, а также от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, хотя внешние признаки имелись, и пытался оказать сопротивление, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции применили спецсредство — наручники и доставили его в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что местный житель с 21‑летним стажем вождения сел за руль, хотя еще в декабре 2025 года его лишили прав по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что сейчас в отношении водителя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления). Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное вождение без прав) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Мужчина находится в изоляторе временного содержания до решения суда, а его автомобиль помещен на спецстоянку. Ему грозят серьезные санкции: увеличение срока лишения прав, крупные штрафы, возможная конфискация машины, а также лишение свободы сроком до 5 лет либо принудительные работы. Проверка по делу продолжается.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области Госавтоинспекция и приставы выявляли злостных неплательщиков штрафов.