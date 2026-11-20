Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил от должности главу регионального Минприроды Дениса Мамонтова. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов освобожден от должности. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер на основании ст. 42 Устава Свердловской области и областного закона «Об областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер назначил Олега Сандакова заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.