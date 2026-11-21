Губернатор Свердловской области Денис Паслер со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчан с Днем работника налоговых органов Российской Федерации. Он подчеркнул, что УФНС России по Свердловской области – это высокотехнологичная служба. Публикуем обращение главы региона полностью.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От эффективной и четкой работы налоговой службы во многом зависит наполняемость бюджетов всех уровней, а значит достижение национальных целей, реализация важных для людей проектов и программ.

Сегодня УФНС России по Свердловской области – это высокотехнологичная служба, которая выводит налоговое администрирование, взаимодействие с налогоплательщиками на высокий уровень, используя все возможности цифровизации и автоматизации, внедряя передовые аналитические инструменты и дистанционные сервисы. Практически любой налоговый вопрос сейчас можно решить онлайн, в несколько кликов, без визитов в инспекцию.

Эти достижения – заслуга сплоченного, надежного коллектива, который добивается высоких результатов и безупречно выполняет поставленные задачи.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам налоговых органов Свердловской области счастья, новых профессиональных успехов и всего самого доброго!