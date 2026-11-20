Губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили перспективы работы предприятий РУСАЛа в регионе. В рамках рабочей поездки они посетили Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске и спустились в шахту «Кальинская» СУБРа в Североуральске — одну из ключевых площадок по добыче бокситовой руды. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как отметил Денис Паслер, Богословский алюминиевый завод ежегодно выпускает около 1 млн тонн глинозема, а Уральский алюминиевый завод в Каменске‑Уральском — свыше 900 тыс. тонн. Вместе с Североуральским бокситовым рудником эти предприятия обеспечивают 80% производства глинозема в стране и имеют стратегическое значение для технологической независимости России.

«Необходимо сделать все для стабильного функционирования производства, его модернизации и поддержки сотрудников», — подчеркнул губернатор.

На площадке СУБРа министру представили планы модернизации шахт. Особое внимание уделили сложностям, связанным с большой глубиной выработок, высокой обводненностью и необходимостью строгого соблюдения норм промышленной безопасности. При этом СУБР — градообразующее предприятие Североуральска: с учетом подрядных организаций оно дает работу более чем 4 тыс. человек. В 2025 году объем добычи на руднике составил 1,675 млн тонн бокситов — это второй по величине показатель в России.

«Для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников», — сказал Антон Алиханов.

Как ранее сообщал Денис Паслер, за семь месяцев 2026 года предприятия РУСАЛа в Свердловской области увеличили выручку. Кроме того, на СУБРе готовят к разработке новый горизонт с запасами в 18 млн тонн боксита — этого хватит для стабильной работы предприятия на ближайшие 6–8 лет.

Согласованные меры по модернизации и расширению добычи, а также по обеспечению промышленной безопасности и поддержке трудовых коллективов станут важным вкладом в устойчивое развитие региона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Урале завершили приемку нового электропоезда «Финист-Премиум» для межрегиональных маршрутов.