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Екатеринбургэнергосбыт информирует жителей домов по адресам: ул. Отдыха, д. 32, ул. Саввы Белых, д. 2, ул. Агрономическая, д. 34

Пресс-релизы
Областная газета
Екатеринбург, Свердловская область
Первые платежные документы от АО «ЕЭНС» за электроэнергию, потребленную в декабре 2026 года, будут направлены жителям в январе 2027 года с указанием нового лицевого счета. Фото: Александр Зайцев, фотоархив «Областной газеты»

В связи с неисполнением ООО УК «Экватор» обязательств по оплате, наличием задолженности более чем за 2 периода, согласно требованиям действующего законодательства гарантирующий поставщик с 01.12.2026 прекращает договоры ресурсоснабжения с управляющей компанией в части индивидуального энергоснабжения жилых помещений в многоквартирных домах:

— г. Екатеринбург, ул. Отдыха, дом 32;
— г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, дом 2;
— г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, дом 34.

Все собственники и наниматели жилых помещений в указанных домах, в части энергоснабжения жилых помещений (индивидуального потребления) принимаются на обслуживание гарантирующим поставщиком, с 1 декабря 2026 года возникают договорные отношения с АО «Екатеринбургэнергосбыт».

Начисление за индивидуальное потребление электроэнергии гражданам будет осуществляться с 01.12.2026 по лицевым счетам, открытым на основании данных, предоставленных
управляющей компанией.

Договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и гражданином-потребителем считается заключенным независимо от подписания письменного документа.

Ознакомиться с текстом договора энергоснабжения можно на сайте АО «ЕЭНС»: www.eens.ru в разделе: Физическим лицам/Как заключить договор/Проекты договоров и шаблон заявления о заключении договора.

Для корректного формирования начислений собственникам необходимо предоставить:

— Копии документов, подтверждающих право собственности (паспорт, выписка из ЕГРН или свидетельство на собственность);
— Контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии);
— Сведения о приборе учета: тип, заводской номер, текущие показания.

Способы передачи документов:

— Через «Интернет-приемную» на сайте www.eens.ru (тема: «Договор энергоснабжения»);
— Через Личный интернет-кабинет физического лица: https://fzlkk.eens.ru);
— Лично по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210.

Первые платежные документы от АО «ЕЭНС» за электроэнергию, потребленную в декабре 2026 года, будут направлены жителям в январе 2027 года с указанием нового лицевого счета.

Важно: если показания приборов учета не будут переданы, расчет за декабрь 2026 года будет произведен по нормативу потребления в соответствии с п. 59 Правил предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ №354).

Произвести оплату счетов можно в любом банке или его филиале (с комиссией банка) перечислением на расчетный счет по реквизитам: АО «ЕЭНС», ул. Луначарского, д. 210, ИНН 6671250899 р/счет 40702810740710000071, ПАО СБЕРБАНК, г. Москва, БИК 044525225, к/счет 30101810400000000225.

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