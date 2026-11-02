Цена свободы: во сколько обойдется расторжение брака и в каких случаях суд заставит ждать три месяца

Расторжение брака – процедура, которая может проходить как в органах ЗАГС (статья 19 СК РФ), так и в суде (статьи 21-23 СК РФ). В каких случаях можно расторгнуть брак без лишних инстанций, а когда придется отстаивать свои интересы в судебном порядке, сколько времени это займет и во сколько обойдется, «ОГ» рассказала эксперт – юрист Светлана Перминова.

Когда разводят в ЗАГСе

В органах записи актов гражданского состояния брак расторгают:

По взаимному согласию. Если оба супруга согласны на развод, и у них нет общих несовершеннолетних детей.

В одностороннем порядке. Развод оформят даже при наличии маленьких детей, если супруг признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным.

Во втором случае брак будет расторгнут через месяц со дня подачи супругами соответствующего заявления.

Когда придется идти в суд

Суд обязателен в следующих трех случаях:

У супругов есть общие несовершеннолетние дети.

Один из супругов против развода.

Один из супругов уклоняется от ЗАГСа (например, согласен на словах, но отказывается прийти и подать заявление).

«По взаимному согласию брак будет расторгнут не ранее истечения месяца со дня подачи заявления и без выяснения мотивов развода. При отсутствии согласия одного из супругов суд вправе отложить разбирательство по делу, дав срок для примирения до 3 месяцев. Если это время не даст результата и один из супругов продолжит настаивать на расторжении брака, то брак будет расторгнут», – отметила Светлана Перминова.

Куда подавать заявление и сколько платить

Выбор суда для развода зависит от того, делите ли вы имущество и есть ли у вас споры о детях.

Подать заявление мировому судье можно в том случае, если у вас нет разногласий по поводу детей, а стоимость разделяемого имущества не превышает 50 тыс. рублей. Если же вы спорите, с кем останутся дети, или делите крупное имущество дороже этой суммы, то обращаться нужно исключительно в районный суд.

Обычно заявление несут в суд по месту жительства второго супруга. Однако вы имеете полное право подать документы в суд по собственному адресу, если с вами живет несовершеннолетний ребенок или если поехать к супругу вам не позволяет состояние здоровья.

Также за расторжение брака каждому супругу будет необходимо заплатить госпошлину в размере 5 тыс. рублей.

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