Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает оставаться единственной командой, которая не проигрывает в Кубке Первых. Команда Алексея Кудашова на выезде обыграла «Торпедо» (4:2), и это седьмая победа в семи встречах для екатеринбуржцев. Для завоевания нового трофея «шоферам» необходимо набрать всего одно очко в трех оставшихся играх турнира: уже завтра «Автомобилист» может досрочно стать чемпионом, если не проиграет в основное время «Динамо».

В Кубке Первых принимают участие шесть старейших клубов страны: помимо «Автомобилиста» это ЦСКА, СКА, «Спартак», «Динамо» и «Торпедо». В зачет турнира идут первые очные встречи команд в регулярном сезоне КХЛ (по одной домашней и выездной), то есть каждая из команд должна провести по десять игр. Команда Алексея Кудашова сыграла уже семь встреч и во всех одержала победы.

Очередную из них «шоферы» добыли в Нижнем Новгороде, где обыграли «Торпедо». После неожиданного поражения от «Сибири» в Новосибирске (0:1) команда Алексея Кудашова сумела реабилитироваться перед своими болельщиками, которые в том числе поддерживали команду и на новенькой «VOLGA Арена». Хотя матч с «Торпедо» стартовал для екатеринбуржцев не лучшим образом. Хозяева активно начали встречу и открыли счет уже на четвертой минуте встречи. Правда, уже через шесть минут в лидеры выбился «Автомобилист», забросив две шайбы подряд, – и обе в быстрых ­контратаках. Сначала отличился Анатолий Голышев, а затем Даниэль Спронг совершил шикарный сольный проход и вывел свою команду вперед.

После яркого начала наступило голевое затишье: следующей шайбы зрителям пришлось ждать долго. Лишь на последней минуте второго периода хозяева отличились «в раздевалку», и на заключительный отрезок команды снова вышли при равном счете.

Но все же победа в этот вечер досталась екатеринбуржцам. В середине третьего периода Роман Горбунов протащил шайбу к чужим воротам и выкатил передачу на Александра Шарова, которому оставалось только поразить пустой угол ворот хозяев – 3:2. А на последней минуте встречи все тот же Шаров оформил дубль, наказав «Торпедо» за снятие вратаря. Как итог – 4:2 в пользу «Автомобилиста».

«Прекрасный стадион. Победа хорошая сегодня для нас, поэтому можно сказать, что день удался. Мы довольны игрой и тем, как сражались игроки. Ну и победой, соответственно», – отметил после матча Алексей ­Кудашов.

Седьмая победа подряд в Кубке Первых позволила «шоферам» выйти на первое место в таблице. В турнире команде Алексея Кудашова предстоит провести еще три матча: завтра, 24 ноября, на выезде против «Динамо», 5 декабря дома против СКА и 22 декабря, в день юбилея отечественного хоккея, в Москве против ЦСКА. Для победы в Кубке «Автомобилисту» необходимо набрать всего одно очко в этих играх: то есть уже завтра команда Алексея Кудашова может выиграть новый трофей, если не проиграет в основное время «Динамо».

Ранее «Областная газета» публиковала интервью с нападающим «Автомобилиста» Максимом Тарасовым.