Пять свердловских фигуристов выступят на юниорском Гран-при в Екатеринбурге

На этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров «Золото Урала» за награды будут бороться пять спортсменов из Свердловской области. Соревнования пройдут с 4 по 6 ноября на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Свердловскую область представят победители региональных и призеры всероссийских соревнований. У юношей на лёд выйдет 16-летний воспитанник школы «Юность» Дмитрий Железняк, а также 19-летний воспитанник «Локомотива» Антон Рязанов. В соревнованиях девушек выступят три воспитанницы школы «Локомотив» – 14-летняя Яна Анашкина, 13-летняя Варвара Авдеева и 14-летняя Дарья Кардаполова.

«Возможность выступить на 12-тысячной арене для наших ребят – это большой шанс заявить о себе, ответственность и давление, а также честь представлять регион перед всей страной. Некоторые из наших спортсменов впервые примут участие в соревнованиях такого уровня. Уверен, что при домашней теплой поддержке они покажут достойные результаты», – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, Екатеринбург впервые за 11 лет примет всероссийские соревнования по фигурному катанию такого уровня. В рамках Гран-при России «Золото Урала» с 4 по 6 ноября выступят ведущие юниоры страны, а 7 и 8 ноября на лед «УГМК-Арены» выйдут взрослые фигуристы.

Ранее «ОГ» писала о том, что на этапе Гран-при в Красноярске выступят две свердловские фигуристки.