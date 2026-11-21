Облепиха – настоящий кладезь витаминов. Эта яркая оранжевая ягода положительно влияет на иммунитет, особенно в холодное время года, и способна взбодрить своим неповторимым кисло-сладким вкусом. Вопрос лишь в том – что из нее приготовить кроме привычного варенья? Пастилу! И не простую, а с добавлением нежного яблочного пюре. Рецептом вкусного и полезного лакомства с читателями делится корреспондент «ОГ».

ИНГРЕДИЕНТЫ

Яблоки – 1 кг

Облепиха – 450 г

Вода – 50 мл

Сахар – 250 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1. Промойте облепиху и очистите от косточек. Измельчите блендером и протрите через сито.

Шаг 2. Очистите яблоки от кожуры и выньте сердцевину. Мякоть нарежьте дольками и переложите в кастрюлю. Добавьте воду и варите на слабом огне 15–20 минут. Затем пропюрируйте яблоки блендером. Должна получиться однородная масса без комочков.

Шаг 3. Добавьте к яблочной массе облепиху и сахар. Варите на слабом огне 5–10 минут, постоянно помешивая.

Шаг 4. Выложите готовую массу слоем 3–5 мм на поддоне для пастилы, силиконовом коврике или пергаменте.

Шаг 5. Если используете электросушилку, установите температуру 55–60 градусов и оставьте поддоны с пастилой на 10–15 часов. Можно разделить этот процесс на несколько заходов для удобства.

Если используете духовку, установите температуру 60–75 градусов и оставьте противень с пастилой на 6–7 часов. Периодически проверяйте, чтобы не пересушить.

Шаг 6. Готовая пастила не должна липнуть к пальцам. Обязательно проверьте это прежде, чем достать ее из духовки или электросушилки. Если все в порядке, дайте ей немного остыть, а затем сверните в рулетики. Хранить лакомство можно в стеклянной банке или пластиковой таре. Приятного аппетита!

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