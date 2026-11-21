Три предприятия жилищно-коммунального хозяйства Белоярского муниципального округа объединили оперативную информацию в одном канале в национальном мессенджере Макс. Теперь жители смогут получать сведения о работе систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на информационной площадке МУП «Водоснабжение». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Канал МУП «Водоснабжение» в Максе работает менее года, уже собрал около тысячи подписчиков. Здесь публикуются сообщения о плановых и аварийных работах на сетях, модернизации оборудования, сроках ограничения и восстановления холодного водоснабжения. Оперативно размещается информация о ходе ремонтных работ и их завершении.

Теперь к каналу присоединятся МУП «Теплоснабжение» и МУП «Водоотведение». Предприятия будут публиковать здесь информацию о своей работе, в том числе сообщения об аварийных ситуациях, ремонтах и плановых мероприятиях. Таким образом, жителям не придется искать сведения на нескольких информационных ресурсах — вся информация доступна на единой цифровой площадке.

Свердловская область продолжает работу по развитию цифровых инструментов взаимодействия с населением в сфере ЖКХ. Так, например, официальный канал регионального министерства энергетики и ЖКХ в Максе служит дополнительным источником оперативной и достоверной информации. Здесь публикуются новости, разъяснения и ответы на вопросы жителей о теплоснабжении, электроснабжении, водоснабжении, газификации и капитальном ремонте коммунальной инфраструктуры, а также практические рекомендации по энергосбережению и безопасному использованию газа в быту.

Отметим, в целом информационные каналы организаций коммунального сектора Свердловской области в Максе собрали аудиторию почти 100 тыс. человек. Развитие цифровых инструментов коммуникации в сфере ЖКХ способствует повышению доступности информации о работе коммунальной инфраструктуры и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе.

Ранее «Областная газета» писала, что в ряде районов Екатеринбурга временно ограничат подачу горячей воды.