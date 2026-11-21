Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога со страниц «Областной газеты» поздравил уральцев с Днем работника налоговых органов России. Он подчеркнул, что налоговая служба – одна из опор государства. Публикуем обращение полпреда главы государства полностью.

Уважаемые работники налоговой системы Уральского федерального округа! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Налоговая служба – одна из опор государства. Именно ваша ежедневная работа наполняет бюджеты всех уровней, а значит обеспечивает развитие здравоохранения, образования, системы социальной поддержки, ремонт дорог и благоустройство парков.

В Уральском федеральном округе на вашу службу ложится особая ответственность, ведь здесь формируется один из самых весомых вкладов в экономику страны. От небольших начинающих предприятий до промышленных гигантов и крупнейших налогоплательщиков нефтегазового сектора – везде обеспечиваются полнота и справедливость налогообложения, строгость и своевременность.

За этим стоит ежедневный труд налоговиков из всех шести регионов. Спасибо вам за добросовестный труд, профессионализм и преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и мирного неба над головой!