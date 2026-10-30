Новые горизонты креативных профессий: какие специалисты нужны рынку Свердловской области

Рынок креативных индустрий на Среднем Урале активно трансформируется: в регионе набирают популярность новые профессии, требующие сочетания творческих, цифровых и аналитических компетенций. Статистику озвучили в преддверии форума «Включай себя», который состоится 11 ноября в городском кластере «Салют». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Согласно исследованию кадрового сервиса hh.ru, работодатели все чаще отдают предпочтение универсальным специалистам, которые уверенно работают на пересечении контента, дизайна, маркетинга и технологий. Особенно востребованными стали навыки применения ИИ-инструментов — они актуальны для создания видеоконтента, цифрового продвижения и реализации проектов. При этом требования к результатам работы становятся более конкретными: бизнес делает ставку на измеримую эффективность и коммерческий успех инициатив.

Среди новых ролей, которые уже оформились на рынке труда, эксперты выделяют специалистов, связанных с искусственным интеллектом и цифровой средой: промпт‑инженеров, AI‑контент‑специалистов, дизайнеров нейроконтента и экспертов по генеративному дизайну. Одновременно растет спрос на узкие специализации — например, на сет‑дизайнеров, моушен‑дизайнеров, UX‑редакторов, продюсеров коротких видео и специалистов по работе с сообществами.

Основная активность на рынке творческих профессий приходится на кандидатов в возрасте 25–35 лет — именно эта возрастная группа наиболее представлена среди соискателей.

Узнать подробнее о кадровых трендах и запросах работодателей можно будет на форуме «Включай себя». В числе спикеров — эксперты Высшей школы экономики, УрФУ, hh.ru и Международной школы креатива и маркетинга Mads. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что формат живого диалога оказался востребован у обеих сторон рынка.

«Кадровый форум „Включай себя“ мы проводим второй раз. Этот формат живого диалога востребован у работодателей и соискателей. На сегодняшний день мы получили порядка 150 резюме, прирост идет каждый день. Участие в форуме — реальный шанс встретить своего будущего сотрудника или нанимателя», — сказал Валерий Пиличев.

В рамках мероприятия более 20 компаний представят вакансии в сферах IT, медиа, дизайна, моды и гастроиндустрии. Гостей также ждут мастер‑классы, дискуссии, лекции, воркшопы и консультации от экспертов Ассоциации карьерных консультантов Урала. Участие в форуме бесплатное. Для посещения необходима регистрация — подробности доступны по ссылке.

Ранее «Областная газета» писала о том, что день карьеры в креативных индустриях пройдет на форуме «Включай себя».