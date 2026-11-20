Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога принял участие в XII Межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства» в Москве. Уральский полпред был награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Награду вручил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

В своем докладе на конференции Артем Жога обозначил основные направления патриотической работы в регионах УрФО, подчеркнув, что ее отличительная черта — системное межведомственное взаимодействие: органы власти, образовательные, ветеранские и общественные организации, поисковые отряды и молодежные центры работают как единая экосистема.

Полпред представил ряд значимых инициатив — в том числе всероссийский форум «Патриоты Урала», обновленный Совет по патриотическому воспитанию при полпреде, Кубок полпреда для защитников Отечества и проект «Доброслужащий». Он также отметил рост вовлеченности молодежи: молодые люди все чаще сами становятся инициаторами проектов, ищут партнеров и берут ответственность на себя.

Артем Жога также добавил, что в сфере патриотического воспитания важно развивать наставничество, поддерживать молодежные медиа, активнее использовать цифровые инструменты и делать проекты более интерактивными.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Артем Жога утвердил состав Совета по патриотическому воспитанию граждан.