На одной из площадок птицефабрики «Свердловская» введен жесткий карантин — причиной стало заболевание поголовья птиц. Очаг признан локальным, ситуация находится под контролем профильных служб. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ветеринарные специалисты и подразделения областного противоэпизоотического отряда проводят дезинфекцию производственной площадки и прилегающей территории. Работы ведутся в максимально сжатые сроки. При этом на самой площадке сотрудники продолжают трудиться в штатном режиме — для их безопасности обеспечены все необходимые средства индивидуальной защиты.

Птицефабрика временно прекратила поставки продукции в торговые сети.

Как пояснила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, крупные ретейлеры оперативно нарастили объемы поставок куриного яйца из соседних регионов.

«Востребованный продукт есть в наличии во всех магазинах торговых сетей области. Приостановка поставок продукции Свердловской птицефабрики не повлияет на насыщение рынка», — сказала Анна Кузнецова.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области отмечен рост цен на яйца.