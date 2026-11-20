Гимназии «Арт‑Этюд» в Екатеринбурге присвоят имя композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Пантыкина. Музыкант поддержал инициативу и выразил готовность заниматься с воспитанниками гимназии. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Строительство учреждения идет в соответствии с графиком. Планируется, что гимназия откроется 1 сентября 2027 года и сможет принимать 1 100 школьников и 280 детей по программам дополнительного предпрофессионального образования.

В здании разместят библиотечно‑информационный центр, 48 кабинетов для общеобразовательных дисциплин и 35 творческих мастерских — в том числе по керамике, обработке ткани, декоративно‑прикладному искусству и графике. Пространство керамической мастерской адаптируют для инклюзивных проектов с участием детей с инвалидностью и ОВЗ, также оборудуют шесть лингафонных классов.

В гимназии планируют развивать новые направления художественного образования — театральное, цирковое и декоративно‑прикладное искусство, бальные танцы, а также расширить уже существующие: занятия в оркестре духовых инструментов и хореографию. Выставочные пространства будут использоваться для демонстрации работ учащихся и горожан, а зрительный зал на 600 мест — для городских культурных мероприятий.

На территории обустроят спортивный блок: футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и прыжков в длину, 300‑метровую беговую дорожку, зоны для игр и отдыха, а также три спортивных и два тренажерных зала с отдельными входами — они будут доступны и жителям микрорайона. Строительство ведется в рамках проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге чествовали нового почетного гражданина Александра Пантыкина.