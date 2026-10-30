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Четыре свердловские школы стали призерами всероссийского конкурса педагогических коллективов

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Областная газета

Отличились школьные команды из Богдановича, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Арамили

Педагоги Среднего Урала завоевали награды во Всероссийском конкурсе. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Педагогические коллективы четырех школ Среднего Урала завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе «Школьная команда мечты». Масштабное состязание объединило команды из 87 регионов страны — соревнование проходило в дистанционном формате. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участники боролись за победу в восьми номинациях, демонстрируя лучшие практики командной работы. Сначала команды прошли онлайн‑тестирование, затем подготовили описание своей успешной практики командной работы, а на финальном этапе представили ее членам жюри в формате видеоконференции.

Высоких результатов добились представители Среднего Урала. В номинации «Воспитание» призером стала школа №1 города Богдановича. Лицей №135 из Екатеринбурга занял призовое место в категории «Знание». Сразу два образовательных учреждения региона отличились в номинации «Образовательная среда»: школа №19 Каменска‑Уральского и школа №4 Арамили.

Свердловские педагоги — призеры конкурса «Школьная команда мечты». Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Особый интерес вызвала практика школы №19 Каменска‑Уральского: педагоги преобразовали школьную рекреацию в многофункциональный образовательный центр. Директор школы Светлана Рязанцева подчеркнула, что даже ограниченное пространство может стать точкой роста для всей школьной среды: «Мы уверены, что пространство создает возможности, а задача команды — превратить их в эффективную образовательную среду», — рассказала она.

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина поздравила коллективы школ‑призеров и отметила высокий профессионализм и искреннюю увлеченность педагогов своим делом.

Ранее «Областная газета» писала о том, что представители Свердловской области взяли награды в двух номинациях всероссийского конкурса наставников.

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