Четыре свердловские школы стали призерами всероссийского конкурса педагогических коллективов

Педагогические коллективы четырех школ Среднего Урала завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе «Школьная команда мечты». Масштабное состязание объединило команды из 87 регионов страны — соревнование проходило в дистанционном формате. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участники боролись за победу в восьми номинациях, демонстрируя лучшие практики командной работы. Сначала команды прошли онлайн‑тестирование, затем подготовили описание своей успешной практики командной работы, а на финальном этапе представили ее членам жюри в формате видеоконференции.

Высоких результатов добились представители Среднего Урала. В номинации «Воспитание» призером стала школа №1 города Богдановича. Лицей №135 из Екатеринбурга занял призовое место в категории «Знание». Сразу два образовательных учреждения региона отличились в номинации «Образовательная среда»: школа №19 Каменска‑Уральского и школа №4 Арамили.

Особый интерес вызвала практика школы №19 Каменска‑Уральского: педагоги преобразовали школьную рекреацию в многофункциональный образовательный центр. Директор школы Светлана Рязанцева подчеркнула, что даже ограниченное пространство может стать точкой роста для всей школьной среды: «Мы уверены, что пространство создает возможности, а задача команды — превратить их в эффективную образовательную среду», — рассказала она.

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина поздравила коллективы школ‑призеров и отметила высокий профессионализм и искреннюю увлеченность педагогов своим делом.

Ранее «Областная газета» писала о том, что представители Свердловской области взяли награды в двух номинациях всероссийского конкурса наставников.