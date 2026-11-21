В 2026 году лауреатами премии имении Василия Татищева и Георга де Геннина стали медики Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) – участники проекта по созданию первого в России отделения инвазивной диагностики* в онкологии. О сути проекта и о том, как он изменил саму систему диагностики и лечения онкобольных, первый заведующий отделения, ныне главный врач СООД Евгений Киселёв сразу после церемонии награждения рассказал главному редактору «Областной газеты» Александру Лакедемонскому.

– Евгений Александрович, первый вопрос незамысловатый, но по сути момента: какие ощущения?

– Безусловно, волнительные. Нашему коллективу впервые вручают одну из высших наград Екатеринбурга. Сейчас с ходу могу сравнить ее по значимости только с Всероссийской премией «Будем жить!», лауреатом которой в 2020 году в номинации «Лучший доктор-онколог» стал наш коллега, теперь мой заместитель Александр Владимирович Дорофеев.

– Теперь о вашем уникальном, как сегодня не раз было сказано, проекте.

– Отделение на самом деле уникальное. Создавали его в 2020 году. Суть в том, что здесь целенаправленно занимаются пациентами с глубоко залегающими новообразованиями. Легкое, поджелудочная железа, печень, забрюшинная опухоль… В углубленной диагностике таких опухолей зачастую не могут помочь ни УЗИ, ни МРТ, ни анализы крови. Получается, опухоль есть, а к какому специалисту нужно оперативно направить пациента на дальнейшее лечение – непонятно.

В итоге выделяли по одной-две койки в каждом отделении для дополнительного обследования таких пациентов. Это продолжалось много десятилетий, а в некоторых регионах продолжается до сих пор.

– Очевидная, вроде, вещь. Как раньше до нее не додумались?

– Сама идея не новая, ей уже много-много лет, но впервые была реализована только у нас. Почему не раньше? Возможно, масштабов проблемы не представляли. Наше отделение поначалу было не совсем полноценное, всего 20 коек. Когда мы его создавали, то понимали, что в инвазивной диагностике нуждается немало пациентов, но в итоге их оказалось столько, что мы не ожидали. Сейчас в среднем через отделение проходят около 2 000 пациентов в год. И это далеко не предел.

– Почему?

– Мы же не только диагностируем, но и лечим. А пациенты у нас разные. Есть с небольшими новообразованиями, которым достаточно провести малоинвазивные процедуры. Есть с большими опухолями, где нужна лекарственная терапия, либо лучевая терапия. Случается, в отделение ложатся пациенты с подозрением на злокачественную опухоль, которая по результатам обследования не подтверждается. Это тоже не редкость. Представляете себе радость человека, которому сняли диагноз злокачественного новообразования? Раньше они могли жить в неопределенности (а что может быть страшнее!) неделями, месяцами, потому что их некуда было госпитализировать.

Мы делали всё, чтобы вовремя реагировать на новый запрос. Сейчас отделение работает, как говорят в промышленности, как конвейер. Большой конвейер. Пациентов госпитализируют, и уже на следующий день буквально проводят диагностику. И тут же следом – лечебные мероприятия.

И благодаря вот такому конвейеру люди стали получать диагностическое мероприятие в разы, а то и в десятки раз быстрее. А мы, соответственно, начинать лечение гораздо быстрее. В итоге значительно увеличивается, как у нас говорят, отдаленная выживаемость пациентов – то есть продолжительность жизни после лечения или операции.

– Но, если ускоряется процесс диагностики, растет число пациентов – получается, количество и периодичность операций тоже должно расти?

– Вы правы. Благодаря инвазивной диагностике мы стали быстрее и больше выявлять пациентов с опухолями на ранних стадиях. Их оперировать нужно быстро. А для этого нужны еще кадры, средства, помещения. И тут нам очень помогает позиция руководства региона, которое максимально понимает задачи онкологической службы.

Как вы уже знаете, в августе этого года благодаря поддержке прежде всего заместителя губернатора Свердловской области – министра здравоохранения Татьяны Леонидовны Савиновой и фонда Святой Екатерины у нас открыт новый дневной стационар на Соболева, 29. Достигнута договоренность, нам отдали в аренду один из этажей поликлиники госпиталя ветеранов. В ближайших планах – открытие второй части этого отделения. В целом там будет около 90 коек.

Большим подспорьем стала и передача в феврале этого года здания корпуса бывшего роддома на Дагестанской, 3 для организации хирургической службы. Там проведены ремонтные работы, закуплено высокотехнологичное оборудование, и уже в октябре месяце хирургический корпус был открыт. В нем 120 хирургических коек и 9 операционных, реанимация на 8 коек. И эта работа продолжается.

*Инвазивная диагностика – методы диагностики, которые связаны с проникновением в организм (например, через прокол кожи или проникновение в полости тела) для получения биологического материала с целью дальнейшего исследования. Основные сферы применения – кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, онкология, пренатальная диагностика, гастроэнтерология и пульмонология.

Ранее «Областная газета» писала о том, что благотворители оснастили свердловский онкодиспансер новой оргтехникой.