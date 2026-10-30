Утвержден размер прожиточного минимума в Свердловской области на 2027 год

Свердловская область представила прогноз социально‑экономического развития на 2027–2029 годы: документ отражает ключевые тренды в промышленности и социальной сфере региона. Отмечена устойчивая динамика по экономическим показателям, а прожиточный минимум в регионе будет увеличен, сообщил губернатор Денис Паслер.

Прогноз сформирован министерством экономики, инвестиций и территориального развития на базе данных более чем 400 организаций, планов развития муниципалитетов и ключевых отраслей — и учитывает два сценария: консервативный и базовый.

Экономические показатели демонстрируют устойчивую динамику. Среднегодовой рост промышленного производства ожидается на уровне 100,2–102,4%, а инвестиционная активность — в диапазоне 102,1–103,5% ежегодно. Несмотря на санкционные ограничения, предприятия региона продолжают вкладываться в модернизацию, роботизацию и проекты технологического лидерства. Это создает основу для роста зарплат — прогнозируется их увеличение на 107,5–109,1% в год. Оборот розничной торговли планируется нарастить в среднем на 2–2,9% в год, а валовой региональный продукт к 2029 году может достичь 6–6,3 трлн рублей при среднегодовых темпах роста 100,9–102,3% в сопоставимых ценах.

Ключевым социальным ориентиром прогноза стало повышение прожиточного минимума: в 2027 году его размер увеличится на 6,8% — это выше прогнозного уровня инфляции.

«С 1 января величина прожиточного минимума составит для трудоспособного населения — 21 827 рублей в месяц, для пенсионеров — 17 222 рубля в месяц, для детей — 19 424 рубля в месяц», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

Поскольку прожиточный минимум служит базой для расчета социальных выплат, его рост приведет к увеличению ряда пособий — в том числе выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские власти исключили массовые сокращения на предприятиях из-за ИИ.