Шёлк, стиль и культурный код России: в Екатеринбурге открылась выставка платков-картин

В Екатеринбурге в преддверии Дня народного единства открылась масштабная выставка платков-картин «Русские в моде». Ее автор и вдохновитель – уральский дизайнер Нина Ручкина. Десять лет назад она захотела показать многообразие России через художественные коды – так родился проект, сочетающий символы регионов, их историю и традиции, промыслы и ремесла, флору и фауну. Выставка открылась в Мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история. Свердловская область».

Автор проекта называет выставку «шелковой дипломатией», ведь искусству по силам передать важные смыслы и рассказать о культуре страны так, как не может никто другой – без слов. И в Год единства народов России это особенно интересно – через полотна познакомиться с регионами-соседями и с теми, что расположены от Урала за сотни и тысячи километров.

В экспозиции можно увидеть более 70-ти полотен, отсылающих к 55-ти регионам. Каждой картине соответствует платок из натурального шелка, которому по силам выгодно обыграть любой образ, подчеркнуть детали и добавить изюминку. Один из таких – платок «Каменный цветок», выполненный в бажовском малахитовом цвете и раскрывающий сокровищницу садов Хозяйки Медной горы.

«Большое место в моей жизни занимает Урал — я родилась в Нижнем Тагиле. Несмотря на то, что 10 лет я живу в Москве, для меня большой праздник, что выставка открылась именно здесь, а ее центральной композицией является платок „Каменный цветок“ — символ бесконечного творческого поиска и совершенствования. Поэтому гостей сегодня встречает хозяйка Медной горы», — рассказала Нина Ручкина.

И правда, около платка-картины стоит модель в платье из модного дома Нины Ручкиной, и ее образ точно так же отсылает к сказам Павла Бажова – зеленые и черные цвета, рукава из гипюра, ручная вышивка.

Своя история скрывается за каждой из работ – одни мотивы навеяны легендами и преданиями, другие – архитектурой, третьи – ассоциациями. Платок «Город До» из Донбасской коллекции помогала создавать современная поэтесса Анна Ревякина. Его дизайн олицетворяет неповторимую красоту и богатство культуры шахтёрского города-героя, города миллиона алых роз.

«Когда мы с ней говорили о том, что же должно быть на платке, посвящённому Донецку, она сказала: „Пускай будет камуфляж. Там все ходят в камуфле“. Я ответила, что не могу сделать платок для девушек в камуфляже, и уточнила: „Расскажи мне про свой город, про Донецк. О чем он?“ — „Это город красивых женщин, город балета, город роз“», — вспомнила историю создания платка дизайнер.

В итоге получилось осуществить задумку, объединив розы, балет и тот же камуфляж. Да, он присутствует на полотне, но при этом не выделяется и остается на заднем плане. Этому нашлось дополнительное объяснение:

«Мужчин ведёт к подвигу женская красота, и на переднем плане у нас яркие розы и балерины, потому что любовь — это то, что возвращает мужчину к жизни, возвращает его с военных действий, толкает на подвиги в мирное время», — рассказала Нина Ручкина.

На выставке можно увидеть частичку Республики Марий Эл, Ярославской и Пензенской областей, Забайкалья и других российских регионов. Отдельная серия посвящена теме национального единства: платки «Матушка Россия», «Русское сердце», «День народного единства», «Катюша». В создании экспозиции участвовали свыше 26 профессиональных художников, искусствоведы и региональные консультанты. Каждый платок сопровождается подробной аннотацией — она помогает глубже понять сюжет и связь с конкретным регионом.

Как поделилась автор проекта, в планах охватить все 89 регионов России и посвятить каждому из них хотя бы по одному дизайну, а если получится, то создать целую коллекцию платков – как женских, так и мужских.

В День народного единства, 4 ноября, на выставку платков‑картин «Русские в моде» в парке «Россия — Моя история» будет бесплатный вход. Гостей ждет праздничная программа: мастер‑классы, экскурсии, розыгрыш платков, фотосессия с Хозяйкой Медной горы, а также показ платьев из платков. На выставке будут работать стилисты, которые помогут стилизовать платки под образы посетителей, ведь цель проекта, в том числе, – показать, как можно интегрировать шелковый аксессуар в современную одежду.

В Екатеринбурге выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а именно в Екатеринбурге, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Дом Метенкова» открыл выставку о Свердловске на сломе эпох.