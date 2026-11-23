Скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Николай Афонасьевич Вдовин. В этом году он отпраздновал свой 101-ый день рождения. Об этом «ОГ» рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Николай Афонасьевич родился 7 октября 1925 года в деревне Утичье Курганской области. С января 1943 года служил радиотелеграфистом, а в августе того же года был направлен в 8-ю Гвардейскую воздушно-десантную бригаду, где совершил свой первый прыжок с парашютом. В составе войск 2-го и 3-го Украинских фронтов участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Он обеспечивал радиосвязь, выполнял задания в тылу противника и дважды был ранен. Военную службу Николай Афонасьевич завершил в марте 1950 года.

После войны Николай Вдовин работал на заводе, пройдя путь от мастера до начальника отдела технического контроля, которым руководил в течение 20 лет – до выхода на пенсию. У ветерана четверо внуков, два правнука и пять праправнучек.

Коллектив «Областной газеты» выражает соболезнования родным и близким ветерана.

Ране «Областная газета» писала о том, что почетный гражданин Свердловской области Николай Вдовин отметил 101-й день рождения.