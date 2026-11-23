Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоялся нынче в четвертый раз. Победители были объявлены в Большом зале Московской консерватории, на праздничном гала-концерте. В их числе поздравления принимал и уральский композитор Динис Курбанов, победивший в номинации «Балетная музыка».

В этом году конкурс установил абсолютный рекорд: организаторы получили 1 405 работ из 138 городов России, а также зарубежных стран – Беларуси, Узбекистана, Китая, Германии, Франции и Испании. В начале торжественного вечера прозвучало приветствие Президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства подчеркнул масштаб проекта, отметив, что столь внушительное число заявок «убедительно свидетельствует о том, что конкурс развивается, вовлекает в свою орбиту одаренную молодежь».

Конкурс молодых композиторов «Партитура» проводит Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) совместно с радиостанцией «Орфей» при поддержке Министерства культуры РФ и Союза композиторов России.И главная его задача, понятное дело, – поддержать молодые таланты, дать начинающим композиторам высказаться. Образно говоря – чтобы они не писали «в стол», а их лучшие произведения прозвучали бы публично.

Так случилось и на сей раз, в четвертый год «Партитуры». На гала-концерте в Большом зале Московской консерватории были объявлены победители в восьми номинациях, в частности – эстрадно-симфоническое произведение (а также оперетта и мюзикл), киномузыка, симфоническое произведение малой формы, опера, хоровая музыка, произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром, симфоническое произведение крупной формы, балетная музыка. В числе победителей – молодые композиторы Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Петрозаводска и Екатеринбурга.

Уралец Динис Курбанов победил со своим сочинением «Хороводы и празднества». Музыку победителей исполнили Московский государственный академический симфонический оркестр и Академический большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей». За дирижерский пульт поочередно вставали четыре известных российских дирижера.

Главные призы конкурса «Партитура»: победители в восьми номинациях получают денежные премии, эфиры на радио «Орфей», а их партитуры размещаются в открытой электронной библиотеке.

«Гала-концерт – не просто финал, – сказала председатель оргкомитета конкурса, генеральный директор – художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. – Это возможность увидеть тех, кто уже завтра будет определять будущее нашей музыки».

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