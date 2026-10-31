Дмитрий Жуков поздравил коллектив Серовского механического завода с юбилеем

Серовский механический завод отметил 95‑летие со дня основания. С юбилеем коллектив предприятия поздравил председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

От имени депутатов регионального парламента он выразил работникам завода глубокое уважение и благодарность за труд. Дмитрий Жуков особо подчеркнул значимость предприятия для отечественной промышленности: завод не только укрепляет технологический суверенитет страны и обеспечивает оборонную безопасность, но и остается важной частью индустриального наследия Урала.

«История Серовского механического завода — это трудовой подвиг. Он неразрывно связан с индустриализацией всего Урала и всей нашей страны. 95 лет назад, в 1931 году, предприятие было создано в составе Надеждинского металлургического завода и с первых же дней стало надежной опорой советского машиностроения», — сказал Дмитрий Жуков.

Важную роль завод сыграл в годы Великой Отечественной войны: тогда здесь выпускали осколочные, фугасные и дымовые снаряды, а также детали для «Катюш». Самоотверженный труд серовских машиностроителей стал одной из причин, по которым Серов удостоен почетного звания «Город трудовой доблести».

Сегодня Серовский механический завод — один из ключевых производителей бурового оборудования для топливно‑энергетического комплекса и горнорудной промышленности. Продукция предприятия востребована на крупных российских промыслах — в Норильске, Якутии, на Камчатке, а также экспортируется в Казахстан и Узбекистан.

В рамках торжественных мероприятий Дмитрий Жуков вручил лучшим сотрудникам завода почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания Свердловской области. В своем обращении к коллективу он пожелал предприятию дальнейшего развития и технического перевооружения, а работникам — высоких производственных результатов, крепкого здоровья и благополучия.

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