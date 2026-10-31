Юбилейная акция «Мировое варенье» собирает средства на важный прибор для больницы в Каменске-Уральском

В Каменске‑Уральском в десятый раз проходит благотворительная акция «Мировое варенье». Ее цель — собрать 2 млн рублей на покупку назофаринголарингофиброскопа с инструментальным каналом для лор-отделения городской больницы. Современное оборудование поможет врачам проводить своевременную диагностику заболеваний носоглотки и гортани как у взрослых, так и у детей. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Суть акции остается душевной и простой: команды участников — от городских организаций и промышленных предприятий до представителей администрации и дум — вместе нарезают фрукты, а профессиональные повара варят из них варенье. Каждая команда получит по 25 баночек с четырьмя разными вкусами. Затем в течение трех недель участники будут собирать пожертвования среди коллег, друзей и родных — формат сбора команды выбирают совместно с организаторами. Итоги подведут в ноябре.

За годы существования проекта «Мировое варенье» жители города и неравнодушные свердловчане смогли оказать реальную помощь медучреждению: благодаря акции приобрели дефибрилляторы для детской реанимации, аудиометр для перинатального центра, оснастили отделения детской хирургии и физиотерапии, а также помогли маленькому онкопациенту.

В прошлом году участники собрали 1,3 млн рублей — средства направили на покупку блока электрокоагулятора для хирургического отделения. В этом году организаторы рассчитывают на еще более широкую поддержку: каждая баночка варенья — это не просто сладкий подарок, а вклад в здоровье земляков.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в перинатальном центре Каменска-Уральского обновят четыре родовых зала.