На территории бывшего Уралмашзавода в Екатеринбурге формируется новая городская инфраструктура: здесь появятся восемь улиц и два сквера. Названия объектов будут посвящены людям, чей труд сыграл важную роль в развитии завода и в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Комиссия по топонимике уже утвердила наименования для пяти улиц и одного сквера. Решение по оставшимся объектам примут позже.

Среди новых названий — проспект Бориса Музрукова. Он возглавлял Уралмашзавод в 1939–1947 годах, в военное время под его началом предприятие наладило производство танков, самоходных артиллерийских установок и другой необходимой фронту продукции.

Память о выдающихся инженерах и конструкторах также увековечат в названиях улиц. Так, проспект Георгия Химича будет напоминать о главном конструкторе прокатного оборудования, руководившем созданием уникальных прокатных станов. Улица Бориса Сатовского появится в честь основоположника советской школы горного экскаваторостроения и создателя первого в СССР шагающего экскаватора.

Еще одна улица будет носить имя Виталия Нисковских — главного конструктора машин непрерывного литья заготовок. Под его руководством разработали 36 машин, которые сегодня применяются как в России, так и за рубежом. Улица Федора Петрова увековечит вклад разработчика артиллерийских систем: под его началом в годы войны было создано восемь образцов вооружения.

Также на территории бывшего завода обустроят сквер Вячеслава Батманова. Он назван в честь сварщика Уралмашзавода, который в конце 1941 года сумел восстановить трещину в архитраве 10‑тысячтонного пресса с помощью особого метода сварки — так называемого «батмановского шва». Благодаря этому решению на прессе впоследствии изготовили 2 670 башен для танков Т‑34.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге появится мемориальная доска Евгению Горенбургу.