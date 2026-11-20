В декабре Дом Музыки в Екатеринбурге на один день превратится в дружелюбную площадку для неравнодушных к бездомным животным. 12 декабря там пройдет масштабный новогодний благотворительный фестиваль «Теплота» — праздник, в котором искусство и забота о четвероногих любимцах соединятся в одно большое чудо.

Посетителей ждут встречи с собаками из приютов, премьера специально созданного для фестиваля балетного спектакля «Каштанка» от Театра балета «Щелкунчик», экскурсия-приключение «Тёплая тропа» с 25 фигурами уральских зверей и птиц, мастер-классы для детей, большая новогодняя ярмарка и необычный дог-концерт, на который можно прийти вместе со своим питомцем.

Главная миссия фестиваля — помочь бездомным животным. На празднике будет организован сбор кормов и амуниции для собак и кошек из городских приютов — все это может принести с собой любой гость мероприятия.

«Мы хотели создать не просто праздник, а пространство, где добро переживается как радость. Когда ребёнок гладит собаку из приюта, когда взрослый впервые задумывается о том, чтобы взять питомца, когда музыканты играют для собак в концертном зале — в эти моменты рождается настоящее чудо. Наша задача — чтобы таких моментов было как можно больше. И чтобы после фестиваля кто-то сказал: „Я готов“. Готов подарить дом, готов помочь, готов быть теплее», — рассказала организатор фестиваля Елена Азанова.

Фестиваль состоится 12 декабря с 11:00 до 19:00. Все мероприятия бесплатны. На спектакли, встречи с приютами, мастер-классы, экскурсии и дог-концерт нужна предварительная регистрация.

Ранее «Областная газета» писала о том, как медведи и другие животные Екатеринбургского зоопарка готовятся к зиме.