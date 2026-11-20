Из Международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге начнет выполнять рейсы в Самарканд еще один авиаперевозчик. Авиакомпания Centrum Air будет выполнять полетную программу в один из древнейших городов Узбекистана с 20 декабря. Об этом «ОГ» рассказали в пресс-службе аэропорта.

Планируется, что самолеты авиакомпании А-320 будут вылетать из Екатеринбурга в Самарканд по воскресеньям. Время в пути займет три часа.

Также в Самарканд из Кольцово полёты выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Ранее «Областная газета» писала о том, что аэропорт Кольцово станет площадкой проведения «Географического диктанта».