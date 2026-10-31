Первые серьезные заморозки принесет в Свердловскую область холодный фронт в начале ноября

В Свердловской области ожидается ухудшение погоды: холодный атмосферный фронт, идущий с северо‑запада Европейской территории России, уже 1 ноября принесет небольшие осадки и похолодание — ночью местами до −8 градусов. На севере региона и в горных районах возможен мокрый снег, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

При этом в дневные часы еще держится тепло — столбики термометров будут подниматься до +7…+9 градусов.

Так, 1 ноября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере и в горах — с мокрым снегом. Ветер западный, 3–8 м/с. Температура ночью −2…+3 градуса, в горах и низинах до −7 градусов, днем +4…+9 градусов.

2 ноября также переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 2–7 м/с. Температура ночью −3…+2 градуса, в низинах и горах до −8 градусов, днем +3…+8 градусов.

3 ноября существенных осадков не ожидается, ветер западный, 3–8 м/с. Температура ночью −3…+2 градуса, в горах и низинах снова до −8 градусов, днем +2…+7 градусов.

По прогнозам синоптиков, в середине следующей недели (4–5 ноября) ситуация усугубится: очередной атмосферный фронт вместе с частным циклоном принесет более интенсивные осадки. На дорогах возможна гололедица, а в горах местами начнет формироваться снежный покров. Водителям рекомендуют вовремя сменить шины на зимние — сделать это нужно, когда среднесуточная температура держится на уровне +5…+7 градусов в течение нескольких дней подряд.

Также в Гидрометцентре предупредили, что в регионе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе — они продлятся до 20:00 1 ноября.

Ранее «Областная газета» писала о том, какой будет погода в первой декаде ноября.