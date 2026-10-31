Здоровье и традиции: в Красноуфимском районе отметили сельский праздник

В Красноуфимском муниципальном округе масштабно отметили праздник, объединивший продвижение здорового образа жизни и признание достижений сельских территорий. В деревне Приданниково одновременно прошли «Фестиваль культуры здоровья» и конкурс «Лучшая сельская усадьба, село, деревня», собравшие свыше 300 гостей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ключевой частью программы стали бесплатные экспресс-обследования: в мобильных медицинских комплексах жители могли пройти флюорографию, проверить зрение, а также выполнить скрининги на выявление новообразований кожи и полости рта. Консультации и персональные рекомендации по укреплению здоровья давали кардиолог, эндокринолог, дерматолог, стоматолог и терапевт. Особый акцент организаторы сделали на практической пользе: под руководством волонтеров Красного Креста все желающие освоили базовые навыки оказания первой помощи.

Параллельно развернулась культурно-соревновательная линия — конкурс на звание лучшей сельской усадьбы, деревни и села. Это позволило показать богатство и самобытность местных хозяйств, а также подчеркнуть роль села как пространства для активного и осознанного образа жизни.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова подчеркнула, что развитие локальных туристических и оздоровительных маршрутов — это вклад в здоровье населения.

«Особенно важно, что такие инициативы рождаются на местах, с учетом особенностей сельской территории и потребностей людей. „Тропа здоровья“ в Саране может стать пространством, где отдых, общение и забота о себе естественно дополняют друг друга. Такие проекты помогают сделать здоровый образ жизни доступным и привлекательным для всей семьи», — отметила Татьяна Савинова.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Красноуфимский район готовится принять лингвистическую экспедицию.