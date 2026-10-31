Вероника Яметова занимает третье место после короткой программы на Гран-при России в Красноярске

С 31 октября по 1 ноября в Красноярске проходит III этап Гран-при России по фигурному катанию. В женском одиночном катании завершились выступления в короткой программе. Лидер после первого дня — Лидия Плескачева (78,65), второе место у Анны Фроловой (75,78), третья — свердловская фигуристка Вероника Яметова (72,13 балла).

Короткая программа у Вероники Яметовой сложилась. Единственная помарка случилась на каскаде тройной флип-тройной тулуп, вновь недокрут. Все остальные элементы были исполнены на высоком уровне. За короткую программу подопечная Евгения Плющенко получила 72,13 балла.

Представительница Свердловской области Елизавета Лабутина не смогла безошибочно откатать произвольную программу. Проблемы возникли на приземлении второго прыжка в каскаде тройной флип-тройной тулуп, была помарка на тройном лутце, также у судей остались вопросы к одному из вращений. В итоге спортсменка получила 57,11 балла.

Произвольная программа у женщин начнется 1 ноября в 12:10 по московскому времени.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.